«Ey, wer liest das, wer kauft das?»

Lästige Journalisten am Hals

Sein grösster Ärger aber gilt der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung». Diese habe ihn kontaktiert, damit er sich über die Flugzeugnutzung von Personen, die in einem seiner Videos zu sehen waren, äussert. «Mich nach einer Stellungnahme zu fragen, weil irgendwelche anderen Menschen geflogen sind, ist die unnötigste E-Mail, die ich seit langem erhalten habe», liest Rezo seine Antwort an die FAZ vor – die jedoch so nicht abgedruckt worden sei. Ebenfalls nicht goutiert hat er den unangemeldeten Besuch von Reportern der «Bild»-Zeitung vor seinem Haus.

Es gebe jedoch auch gute Journalisten, räumt der Youtuber ein, bevor er im nächsten Satz sagt, dass die meisten Zeitungen nutzlose Unterhaltung produzieren würden. «Ich bin so froh, dass das kein Teil von meinem Leben ist, dass diese ganze Printwelt ganz fern von mir ist, Alter.»

Kurz Popcorn für alle: Der Journalisten-Verband @DJVde hat wegen des aktuellen Videos der @SpaceFrogs (in dem ich auch vorkomme) eine Pressemitteilung gegen mich rausgehauen. In dieser wirft der Vorsitzende @ueberalltv mir ausschliesslich Aussagen vor, die ich nie gemacht habe???? https://t.co/XVA4R987Sm — Rezo (@rezomusik) August 20, 2019

Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) reagierte mit einer Mitteilung und kritisierte die Aussagen des Youtubers scharf. Mittlerweile hat der Verband seine Mitteilung zurückgezogen. Intern gebe es unterschiedliche Auffassungen über die Tonalität seiner Aussagen. Später entschuldigte sich der Verbandsvorsitzende Frank Überall via Twitter bei Rezo, er habe sich mit seiner zugespitzten Kritik vergaloppiert, «sorry». Die Medienkritik des Youtubers sei Überall in Teilen zu heftig gewesen. Trotzdem werfe Rezo wichtige Fragen auf, die er bereit sei mit ihm zu diskutieren. Der Youtuber antwortete, ebenfalls auf Twitter, dass die Sache für ihn damit erledigt sei. «Da sollte jetzt auch niemand respektlos nachtreten.» Hier gehts zum Video.