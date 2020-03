Diese Serie räumt mit Klischees auf

Dazu sagt die Soziolinguistin Nicole Holliday: «Es ist ein Klischee, dass Frauen mehr reden als Männer. Vieles, was ­angeblich geschlechtsspezifisch ist, ist in Wahrheit eine Machtfrage.» Machtlosigkeit werde häufig über Sprache kompensiert. «Wenn mir oft nicht zugehört wird, kann eine Reaktion darauf sein, noch mehr zu reden», so Holliday. ­Weniger soziale Macht bedeute mehr linguistische Arbeit.

Klüger im Alter

Die Studien kommen alles in allem eher pseudowissenschaftlich daher: Störfaktoren werden häufig nicht berücksichtigt, und die Ergebnisse können daher nicht für bare Münze genommen werden. Kann im Bus-Experiment zum Beispiel ausgeschlossen werden, dass sich eine Gruppendynamik unter den Frauen entwickelt hat? Der Fokus der Show liegt, wie bei Netflix zu erwarten ist, auf Unterhaltung, nicht auf stichhaltigen wissenschaftlichen Resultaten.

Für akademischen Mehrwert sorgen immerhin die Gäste. In der zweiten Folge ergibt ein Experiment, dass sich Menschen in ihren 20ern und 60ern mehr Dinge merken können, als 30-, 40- und 50-Jährige. Der US-Schriftsteller Daniel H. Pink erklärt dies so: «Es gibt verschiedene Arten der Intelligenz. Die fluide und analytische Intelligenz: die Fähigkeit, neue Probleme zu lösen, vergleichbar etwa mit der Rechenleistung eines Computers. Diese Werte sind am besten in den 20ern und fallen danach ab.» Aber es gebe auch die sogenannte «auskristallisierte Intelligenz», das angesammelte Wissen eines Menschen: Ich weiss, wie das geht, weil ich das schon mal gesehen habe. Diese Intelligenz steige im Verlauf des Lebens. «Die 20er und 60er sind folglich vielleicht am schlausten – aber auf verschiedene Arten.»

Intelligenter als andere

Die Serie «100 Leute» bietet leichte Unterhaltung und regt immer wieder zum Nachdenken an. Schätzen Sie sich beispielsweise als intelligenter, ehrlicher oder attraktiver als der Durchschnitt ein? Wenn ja, sind sie nicht allein: Mehr als die Hälfte der Menschen tut dies – was statistisch natürlich unmöglich ist.

Könnte Ihre überdurchschnittliche Attraktivität Ihnen aber auch ein milderes Urteil vor Gericht ermöglichen? Mit solchen und ähnlichen Fragen beschäftigt sich die Show.