Gestatten: Die Drecksack-Linken

Die «Joker»-Episode.

Dabei ist es die amerikanische Linke, die an einer Psychose krankt: Immer alles so umdeuten, dass man nie einen Gedanken an kollektive Projekte verschwenden muss, immer diese Seriosität vorspielen, damit man ja niemandem in die Quere kommt.

Unter den Liberals gebe es eine Sehnsucht nach Ereignislosigkeit, sagt «Chapo»-Host Virgil Texas am Telefon. «Das trifft auf bestimmte wohlhabende Linke zu, die sich für gute Menschen halten und in den sozialen Medien Posts absetzen wie ‹Wenn Hillary gewonnen hätte, sässen wir jetzt alle beim Brunch.›» Diese Leute hätten sich so bequem in ihrem Leben eingerichtet, dass sie Politik durch eine allgemeine Idee von Empathie ersetzt haben.

Da macht «Chapo» nicht mit, die Podcast-Macher zählen sich zur «Drecksack-Linken», das sind Leute, die die Vulgarität nicht den Politikern überlassen wollen und auch mal im Auto übernachten, weil die Miete zu teuer geworden ist. Nicht selten werden Gramsci und Marx zitiert, konkret stehen die Podcast-Kollegen hinter Präsidentschaftskandidat Bernie Sanders, was den Hosts auch schon den Vorwurf eingetragen hat, sie gehörten ja selber zu einer Kumpel-Clique von «Bernie Bros».