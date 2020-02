Das Grinsen ist die schönste Form der Grimasse

Wenn diese Bilder Töne hätten, das gäbe ein Getöse. Hier stampft ein Maskenmann Haus und Hügel nieder, seine Kanonennase böllert Farbstreifen in den schlotenden Kamin, gleich wird das Gebäude in den Abgrund kippen und vom Bildrand verschluckt. Die Fasnacht: ein Erdbeben. Dort verrenken drei hässliche Gestalten die Glieder, es ist ein Tanz am Faden der Ekstase, und weil ihre Köpfe miteinander verdrahtet sind, fährt ihnen das grosse Tschingderassassa womöglich umso betäubender ins Hirn. Die Fasnacht: ein Brachialrausch.