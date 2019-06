Charlotte Roche, wie läuft es nach 15 Jahren Ehe im Bett?

«Paardiologie» heisst der Podcast, der jeweils am Freitag eine Minute nach Mitternacht exklusiv auf Spotify erscheint. «Wissenschaft des Herzens» übersetzt Roche den Titel. Die Hauptfrage: Kann die Liebe in einer langen Beziehung überleben?

Bereits vor der ersten Folge, in einem der beiden Trailer, flossen die Tränen. Nichts sei sicher für ihn, sagt Kess, auch nicht, dass seine Frau bei ihm bleibe. «Ist das für dich so ein Gefühl, dass ich immer kurz davor bin, wegzugehen?», fragt Roche. Wenn einem etwas wertvoll sei, habe man Angst, es zu verlieren. Roche beginnt zu weinen.

Die erste Folge hingegen beginnt unaufgeregt, ohne Signet, das Paar sitzt sich in einem heissen Raum gegenüber. «Wir haben wenig an», sagt sie. Ihr Mann beginnt darüber zu erzählen, wie schön er den Namen des Podcasts findet, dass das Wort Ehe und der Dualismus Frau-Mann nicht vorkommt. Roche und ihr Mann wollen nicht nur sich selbst therapieren, sondern auch andere Paare ansprechen – verheiratet, unverheiratet, monogam oder nicht, homo, hetero.

15-mal setzen sich Charlotte Roche und Ehemann Martin Kess zusammen. Im Alltag kämen tiefgründige, unangenehme, aber auch reinigende Gespräche oft zu kurz. Bild: Patrick Schoedel

Es soll so echt und ehrlich wie möglich sein, keine Wiederholungen, keine Fakes. Von Roche kennt man Schonungslosigkeit und Tabubrüche. Ihre Bücher «Feuchtgebiete» und «Schossgebete» waren Bestseller. Doch eine Stunde Podcast ist lang. Diese soll unter anderem auch mit fixen Rubriken gefüllt werden: «Was ich dich immer schon mal fragen wollte ...» und «Was mich absolut an dir nervt, ist ...»

In der Vergangenheit, so erfährt man, geriet Roche oft derart in Rage, dass sie etwa einen massiven Tisch aus kanadischen Eichenwurzeln oder einen Becher heisser, aufgeschäumter Milch nach ihrem Mann warf. Sie lachen darüber – was seltsam anmutet. In Statistiken tauchen solche Handlungen auf als häusliche Gewalt. Doch dann kratzen sie die Kurve und sprechen ernsthaft darüber, wie es so weit kommen konnte. Eifersucht zum Beispiel. Kam Alkohol dazu, lief der Streit aus dem Ruder.