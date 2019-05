«Ohne uns wäre Böhmermanns Aktion verdammt spiessig»

Böhmermann hatte Mitte April bei der Verleihung des österreichischen Fernsehpreises «Romy» eine Rede gehalten, die darauf hindeutet, dass er das Video bereits kannte.

Ja, und er weiss ja auch, wie er das alles für sich nutzen kann, indem er Zweifel offen lässt oder bewusst Finten legt. Ich gönn ihm das. Böhmermann läuft ja immer noch auf einem total beschissenen Sendeplatz - im Unterschied zu uns, die nach über 50 Sendungen endlich auf dem alten Sendeplatz von Giacobbo/Müller am Sonntagabend zu sehen sind.

«We are so alone!» Jan Böhmermann im Video «Do they know it’s Europe»

Aber schon eigenartig, dass der Verdacht hinter einer solchen Lockvogel-Falle als erstes auf einen Satiriker wie Böhmermann fällt.

Menschen wollen halt immer etwas deuten, deshalb gibt es ja auch Sternbilder. Und das erklärt für mich auch die Verschwörungstheorien, die selbst bei den jüngsten politischen Entwicklungen in Österreich ins Kraut schossen, als Bundeskanzler Sebastian Kurz in einem Interview eine jüdische Verschwörung andeutete. Den Fakt, dass ein notgeiler, machthungriger Typ auf Ibiza die Sau rauslässt und ihn ein anderer dabei filmt, will man hingegen nicht gelten lassen, auch wenn wir von einem FPÖ-Politiker nichts anderes erwartet haben. Wobei selbst das, was Böhmermann bei der Romy-Verleihung sagte, sind ja eigentlich Sätze, die man über den Strache rauslassen kann. So weit hergeholt ist das nicht. Erschreckend ist eigentlich nur, dass wir das nun alles als Video geliefert bekommen – und was die politischen Folgen davon sind.

Sie haben nie Fallen gebaut wie Böhmermann, der für die RTL-Sendung «Schwiegersohn gesucht» einen perfekten Kandidaten erfand.

Wir haben ein solches Projekt, das wir auch schon sehr weit vorantreiben konnten, dann aber auf Eis legen mussten, weil die Sache uns über den Kopf wuchs.

Warum das?

Wir wollen für ein deutsches Fernsehformat Schweizer Politiker erfinden, denen man abnimmt, dass sie glaubhaft etwas sehr Seltsames über die Schweiz erzählen, also so eine Art Spaghettibaum mit politischer Dimension. Wir wollten das unbedingt machen, aber wir konnte es personell einfach nicht stemmen, denn «Deville» wird von einem kleinen Team gemacht, kein Vergleich mit Böhmermann, der für seine Sendung 135 Mitarbeiter hat. Solche Fakes sind auch hochriskante Geschichten, bei denen schnell der Vorwurf kommt, man arbeite mit «unlauteren Mitteln». Das ist extrem gefährlich, nicht zuletzt für den eigenen Ruf. Wenn Böhmermann hinter dem Strache-Video gesteckt hätte und die Sache wäre beim Drehen aufgeflogen, wäre seine Sendung am Ende gewesen. Nicht zuletzt muss man für ein solch hohes Risiko einen Gegner finden, bei dem es sich lohnt, dass man ihn in die Pfanne haut. Ein Gölä oder Andreas Glarner reichen dafür nicht.

Ein Gölä würde dafür nicht reichen?

Nein, man muss ja auch sagen, dass wir bisher mit dem Ombudsmann einen ziemlich harten Gegner hatten, wenn es um Satire ging. Nachdem wir mit Baschi Miniaturen von Kühltürmen eine Woche vor der Abstimmung über den Atom-Ausstieg zerstörten, erhielten wir eine Rüge vom Ombudsmann. Die Nummer sei zu wenig ausgewogen, man hätte auch die Position der Atombefürworter zeigen müssen. Letzte Woche hat der Ombudsmann aber sein Urteil revidiert, als er eine Einsprache zu meinen Auftritt als schiesswütigen Waffennarr zu beurteilen hatte: Politische Satire sei zulässig – auch eine Woche vor der Abstimmung über das neue Waffengesetz.

Der Ombudsmann hat also seine eigene Meinung revidiert?

Ja, solange es als Satire erkennbar sei, dürfe man auch eine extreme Haltung einnehmen. Sagt der Ombudsmann.

Bedeutet dies, dass in der Schweiz ein weiteres Monty Python verhindert wurde…

… durch den Ombudsmann! Nein im Ernst: Wir sind froh, dass nun eine wichtige Frage zur politischen Satire durch unsere Sendung klären konnten – und wir endlich richtig loslegen können. Michael Elsener mit seinem «Late Update» wird uns noch sehr dankbar über dieses Urteil sein, auch wenn es in der Schweiz noch immer sehr viele Strukturen gibt, die nicht hinterfragt werden. Aber man darf sich sicher sein: Wir bleiben dran.

