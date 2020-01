Deutscher Autor entdeckt in Zürich eine bessere Welt

Sie beschreiben die Kalkbreite-Siedlung als ein Ort, an dem soziale Träume Realität werden. Haben Sie Ihre Bewerbung schon abgeschickt?

(lacht) Nein, nein. Ich habe keine Ambition, aus Hamburg wegzuziehen. Aber die Kalkbreite ist schon ein sehr interessanter Ort. Denn sie bringt Menschen zusammen, die sich in Alter, Herkunft und Milieu zum Teil stark unterscheiden. Menschen, die sich gewöhnlich aus dem Weg gingen. Das ist in modernen Grossstädten ungewöhnlich, weil dort Quartiere häufig sehr homogen sind.