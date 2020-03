Bekommt DJ Bobo jetzt auch Geld vom Bundesrat?

Wer ist genau gemeint, wenn vom Kultursektor gesprochen wird? Ist es die ganze Kreativindustrie, zu der auch die Medien, Musikschulen oder die Game-Produzenten zählen?

Die Hilfe wird Kulturunternehmen und nur selbstständigen, professionellen Kulturschaffenden zugutekommen. Dazu gehören explizit nicht gewinnorientierte Unternehmen wie Agenturen, Verlage oder Hallenbetreiber. Diese werden – wenn nötig – Hilfe beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) beantragen müssen. Ausgenommen sind auch der Bereich Architektur oder staatliche Dienststellen wie beispielsweise gewisse Museen.



Wie sieht es mit Tontechnikern oder Bühnenarbeitern aus?

Die sind in diesem Hilfspaket eingeschlossen.



Laienkultur, wie Chöre oder Freilichtbühnen?

Auf Gesuch können sie Entschädigungen erhalten.

Wie ist die Höhe der Hilfe ermittelt worden?

Das BAK und Pro Helvetia haben auf Basis der Bundesstatistik die Akteure berechnet, zudem hat die Anhörung mit den Verbänden klare Zahlen ergeben. Wir kennen die Kulturszene der Schweiz sehr gut. Wir wissen, wie viele Player es gibt. Der Betrag ist eine Hochrechnung der zu erwartenden Schäden bei den vorhandenen Akteuren.



Wem wird die nicht ganz unknifflige Aufgabe zuteil kommen, diese Gelder zu verteilen?

Bei der Nothilfe für die Kulturschaffenden wird das der Verein Suisseculture Sociale sein. Er betreut bereits einen Fonds für Kulturarbeiterinnen und -arbeiter in sozialen und wirtschaftlichen Notlagen. Bei Nothilfe für Kulturunternehmen und bei Ausfallentschädigungen für Unternehmen und Individuen sind die Kantone zuständig.

Der Verein wird überrannt werden von Gesuchstellern. Praktisch alle Kulturschaffenden haben existenzielle Probleme. Ist dieser kleine Verein dem Ansturm gewachsen?

Er wird möglicherweise personell aufstocken müssen. Es ist ein kompetenter Verein mit guten Strukturen und einer bestehenden Kommission. Pro Helvetia und das BAK werden sicherlich beratend beistehen können.

«Es geht ums Überleben der Kulturschaffenden und

-unternehmen in Notlage.»

Wie sieht das praktisch aus? Werden die Kulturschaffenden und Veranstalter Gesuche einreichen müssen, die dann einzeln geprüft werden?

Der Auftrag des Bundesrats war es, zu garantieren, dass der Kultursektor in seiner Vielfalt überleben kann. In der ersten Phase soll also Nothilfe geleistet werden. Es geht ums Überleben der Kulturschaffenden und -unternehmen in Notlage. Wir wollen verhindern, dass die Künstlerinnen und Künstler in die Sozialhilfe abrutschen. Man wird in dieser Phase nicht alle Details eines Gesuchs prüfen können. Es wird ein Steuerauszug des letzten Jahres und eine exakte Beschreibung der Notlage verlangt. Später bei der Ausfallentschädigung muss dies dann verrechnet werden.