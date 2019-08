Diese Stars treten an der Baloise Session auf

Vom 12. bis 31. Oktober 2019 bietet die Baloise Session wieder Musik vom Feinsten. An zehn Konzertabenden erklingen auch dieses Jahr in intimer Clubtisch-Atmosphäre 19 bekannte Stimmen mit grossen Songs. Der deutsche Star Herbert Grönemeyer macht den Anfang; er tritt an den ersten zwei Abenden auf. Mit einem Star geht es am dritten Abend gleich weiter: Brad Paisley gehört in den USA zu den ganz Grossen der Country-Szene. Er veröffentlichte zwölf Alben, davon landeten die letzten sieben jeweils immer auf Platz eins der US-Country-Charts. Hier das vollständige Programm: