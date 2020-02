Der lange Schatten des Sammlers

Es gibt zwei Möglichkeiten, der sagenhaften Ausstrahlung dieser Bilder gerecht zu werden. Entweder man hängt sie in den Salon, bequemt sich in ein Sofa und vertieft sich jeden Tag in die Betrachtung. Dann heisst man Im Obersteg und hat die Bilder gesammelt. Oder man geht die nächsten Monate immer wieder ins Kunstmuseum Basel, beschränkt sich auf einen Saal und schaut hin. Gründlich. Es gibt so viel zu sehen. So viel zu lernen von einem kunstsinnigen Basler, der sich seinen Weltbürgergeist von zwei Weltkriegen nicht verderben liess.