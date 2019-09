Der grösste Pariser von Basel

Die Zwitterkonstruktion mit einem etwa acht Meter hohen ­Sockelbereich, der zum Klingen gebracht werden kann, sowie einem riesigen weissen Stoffschlauch darüber lässt sich gar nicht so leicht beschreiben. Im Vorfeld war zu lesen, die Skulptur sehe aus wie ein «Bleistift in einem Bleistifthalter». Über den oberen Teil lasse sich ein transparenter Stoff, eine «Socke», ­herunterlassen. Bei eingehender Betrachtung muss man sagen, dass die weiss drapierte phallische Linie auch andere Assoziationen weckt, zum Beispiel an einen Pariser – ein Präservativ.

Knarzen, knacken, klacken

So oder so, das «Rohrwerk» wirkt zunächst wie ein Fremdkörper. Das scheint auch Beat Gysin, dem Schöpfer, bewusst zu sein. Er hat ein kleines musiktheatralisches Stück dazu komponiert, das als Einladung zum Entdecken verstanden werden kann: Vier Musikerinnen und Musiker nähern sich dem «Rohrwerk» in Lauerstellung, umkreisen es und greifen es mit Blasrohren an. Aber letztlich soll das «Monster» nicht getötet, sondern zum Leben erweckt werden. In den massigen, trichterförmigen Sockel sind nämlich Hohlräume eingelassen, die an Orgelpfeifen erinnern. Zudem hängen allerlei Rohrkörper, Blechblasinstrumente und elektronisches Equipment herunter.

Um das Potenzial des «Rohrwerks» auszuloten, hat das Festival neben Gysin weitere Komponistinnen und Komponisten um neue Werke gebeten. Die Premiere ist am Mittwochabend, aber schon Tage vorher konnte man an einer Preview Eindrücke sammeln. Den stärksten Eindruck hinterliessen dabei jene Werke, die ausgehend von kleineren Konstruktionen die grosse Welt der Rohre erkunden. So hat Marianthi Papalexandri-Alexandri mit «untitled VII» eine kinetische Skulptur geschaffen, in der sich knarzende, knackende, klackende Laute zu regelrechten Klangszenen verdichten.

Einfach, fein, monströs

Einfache Metallrohre bilden die Grundlage von «Framing», einem Stück von Denis Schuler, auf denen die Perkussionistinnen Jeanne Larrouturou und Anne Briset eine erstaunlich feine Rhythmusstudie hinlegen. Fingerspitzengefühl beweist auch der Komponist Germán Toro Pérez, wenn er in «Lot» die Klarinettistin Shuyue Zhao und den Posaunisten Stephen Menotti mit dem «Rohrwerk» ins Zwiegespräch bringt – zum Teil über mehrere Stockwerke hinweg. Von ihrer monströsen Seite erlebt man die 45-Meter-Skulptur hingegen in Emilio Guims «Hangman’s Chorale».

Das Konzert setzt beim Publikum grosse Offenheit voraus. Zudem dürften manche Werke im Verlauf des Festivals noch reifen. Dann wird sich zeigen, ob sich der «Rohrwerk»-Aufwand in künstlerischer Hinsicht lohnt. Zumal wenn man sich erinnert, mit welch bescheidenen Mitteln der Schlagzeuger Fritz Hauser unlängst den Treppenaufgang des Kunstmuseum-Neubaus in eine Zauberwelt verwandelte.