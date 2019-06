Der Basler, der das Bauhaus leitete

Meyer war am 18. November 1889 in Basel zur Welt gekommen. Sein Vater war Besitzer eines kleinen Bauunternehmens. Er starb im Frühjahr 1899. Hannes Meyers Mutter erkrankte. Das Leben des erst Zehnjährigen wurde auf den Kopf gestellt. Er verbrachte die folgenden sechs Jahre im Bürgerlichen Waisenhaus in Basel, wo er in einem fremden Milieu und unterharten Erziehungsmethoden bis zu Beginn seiner Berufslehre ­lebte.

Lehre im Baugeschäft

Dass Hannes Meyer eine Lehre in einem Baugeschäft mit angegliedertem Architekturbüro absolvierte, mag eher auf das väterliche Vorbild zurückzuführen sein als auf seinen Grossonkel, den bekannten Basler Architekten Amadeus Merian (1808–1899).

Nach der Berufslehre verblieb Hannes Meyer bis zum Herbst 1909 im Baugeschäft und hatte dort die Gelegenheit, sich im betriebseigenen Architekturbüro mit planerischen und gestalterischen Aspekten vertieft auseinanderzusetzen.

Theorie und Praxis

Im Herbst 1909 reiste Meyer nach Berlin, um sich weiterzubilden. Er arbeitete in verschiedenen Architekturbüros und belegte zahlreiche Abendkurse mit dem Ziel einer Verbindung von Theorie und Praxis. Einen vergleichbaren Bildungsweg seiner Architektengeneration durchliefen beispielsweise Ludwig Mies van der Rohe, Meyers späterer Nachfolger als Direktor des Bauhauses in Dessau, und Le Corbusier.

Ende 1912 verliess er Berlin und hielt sich für eine kurze Zeit in England auf, um sich intensiv mit der Gartenstadtbewegung auseinanderzusetzen.

In den Jahren 1916 bis 1918 arbeitete Hannes Meyer in einem Architekturbüro in München und später in Essen, wo er in der Bauverwaltung der Firma Krupp an Projekten verschiedener Wohnsiedlungen beteiligt war. Er setzte sich intensiv, wie schon früher in der Schweiz, mit Fragen des sozialen Lebens und der Entwicklung der Gesellschaft auseinander.

Der funktionale Mittelpunkt

Nach seiner Rückkehr in die Schweiz erhielt Hannes Meyer 1919 vom Verein Schweizerischer Konsumgesellschaften den Auftrag zur Planung einer genossenschaftlichen Siedlung mit 150 Einfamilienhäusern und einem grossen Genossenschaftshaus als funktionalem Mittelpunkt in Muttenz. Die Siedlung Freidorf, in der Meyer kurzzeitig lebte und an der Gestaltung des genossenschaftlichen Lebens beteiligt war, wurde 1924 fertig­gestellt. Der Architekt erhielt die Möglichkeit, fortschrittliche Formen des gesellschaftlichen Zusammenlebens als Siedlung baulich umzusetzen. Was allerdings, teilweise bis heute, auf den Ruf der Siedlung und den des Architekten keinen positiven Einfluss hatte.

Hinsichtlich des gestalterischen Konzeptes und dessen Umsetzung muss es Hannes Meyer klargeworden sein, dass er an Grenzen gestossen war. Ihm wurde klar, dass auf neue Inhalte adäquate Formen folgen müssen. Als vielseitig interessierter Architekt wandte er sich der internationalen künstlerischen Avantgarde zu. Er begann neue Kontakte aufzubauen, zum Beispiel mit führenden Mitgliedern der holländischen De-Stijl-Gruppe, die er regelmässig besuchte.