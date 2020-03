«Das Virus wird Lücken ins Angebot des Landes reissen»

Am Hearing teilgenommen haben unter anderem Verbände wie Pro Cinema, Suisseculture, die Verbände der Theaterschaffenden oder der Eidgenössische Jodlerverband. Grabenkämpfe zwischen den Beteiligten seien nicht auszumachen gewesen, so Trummer. Man könne im Gegenteil eine grosse Solidarität zwischen den Kultursparten feststellen.

Ob diese Solidarität noch herrschen wird, wenn tatsächlich Gelder zu verteilen sind, wird sich indes noch weisen müssen. Ebenso ist unklar, wer letztlich entscheiden müsste, wo Härtefälle vorliegen.

Die Ergebnisse des Hearings sollen nun in eine Arbeitsgruppe der Bundesverwaltung fliessen. Diese will Massnahmen prüfen, wie die Schäden in den diversen Wirtschaftsbereichen des Landes abgefedert werden könnten. Schon am Freitag sollen erste vom Bundesrat getroffene Massnahmen zur wirtschaftlichen Hilfe kommuniziert werden.