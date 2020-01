Christian Lutz ist Fotograf des Jahres

Award für Monique Jacot

Letztes Jahr veröffentlichte Lutz mit dem Buch «The Pearl River» Bilder über die Welt der Casinos in Macau. Zusammen mit einer weiteren Serie über Casinos in Las Vegas wurden die Fotos 2019 unter dem Titel «Eldorado» bei der 50. Ausgabe der Rencontres de la photographie d'Arles ausgestellt. Die Arbeiten des 46-Jährigen werden weltweit ausgestellt und regelmässig veröffentlicht.

Der Swiss Photo Academy gehören tausend Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Fotografie an. Die Preisübergabe findet am (morgigen) Samstag im Rahmen der Award Ceremony an der photoSCHWEIZ 20 statt. Ebenfalls ausgezeichnet wird die Westschweizer Fotografin Monique Jacot. Sie erhält den Lifetime Award für ihr Lebenswerk und präsentiert eine Auswahl ihrer Arbeiten.