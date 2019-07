Zwei Bücher für Reiselustige

Sommerzeit weckt Reiselust. Die Hitze, die dieser Tage beinahe den Strassenbelag in der Innenstadt zum Schmelzen brachte, lässt so manchen, der im Büro sitzt, von fernen Orten träumen. Wer die Sommerferien noch vor sich hat oder zumindest ein verlängertes Wochenende freischaufeln kann, sollte sich «36 Hours Welt», eine Sammlung von Reiseberichten der «New York Times», als Inspirationsquelle nicht entgehen lassen. Ein Aufenthalt startet jeweils am Freitag ab 15 Uhr: In Dakar zum Beispiel steht dann ein Spaziergang durch Plateau, das alte Handels- und Regierungszentrum, auf dem Programm, gefolgt von einem Besuch im Musée Théodore-Monod d’art africain, wo eine Sammlung von Masken, Stoffen und Trommeln betrachtet werden kann. Am Sonntagmittag, also 36 Stunden später, endet der Aufenthalt, in London etwa bei einem Lunch im Restaurant Portrait mit Blick auf die Skyline.