Was von uns übrig bleibt

Die Frau – es ist die «Zeit»-Journalistin Susanne Mayer –sichtet die Dinge, nimmt sie in die Hand, eins nach dem anderen, versucht sie zu sondern in «Kann weg» und «Unbedingt behalten». Sie verliert sich in ihnen. Entdeckt manches, von dem sie und ihre Schwester nicht gewusst haben, dass es da war. Entdeckt neue Seiten an ihren ­Eltern. Entdeckt, wie wenig sie diese wirklich gekannt hat. Reflektiert über das, was war, ist, bleibt oder verschwindet. Und versteht besser, «dass man bald gehen und auch viele Dinge zurücklassen wird, die dann andere prüfend hochhalten».

Eine Situation, typisch für ihre Generation, die der Fünfzig-, Sechzigjährigen; aber auch für Jüngere, da ist es dann das Grosselternhaus, das geleert werden muss. Näher und bedrängender wirkt natürlich die Hinterlassenschaft der eigenen Eltern, ist man doch inmitten dieser Dinge aufgewachsen, hat sie lange als selbstverständlich betrachtet, eben als Umgebung, und schaut sie jetzt aus grösserer Distanz, mit einer gewissen Verwunderung an. Und die Dinge schauen zurück, fragend: Was geschieht mit uns, was sind wir dir wert?

Staunen und Entsetzen

Zwar trifft es zu, dass viele Objekte materiell dauerhafter sind als ihre Besitzer und sie also überleben. Aber ihr Wert sinkt eben auch rapide mit deren Verschwinden und bringt sie dem Entrümpelungskommando, dem Brockenhaus oder gar der Müllverbrennungsanlage näher.

Nun ist die Autorin keine, die sich «vom Ballast befreien», radikal Tabula rasa machen möchte. Sie betrachtet die Dinge als Teil der elterlichen (und auch der eigenen) Biografie, quasi als ­externalisierte Elemente von deren Persönlichkeit. Und widmet sich jedem einzelnen Stück mit Aufmerksamkeit, Sorgfalt, ja Empathie. Schwankt zwischen Staunen und Entsetzen.

Der Vater, ein Vermessungsingenieur, hat Flugbahnen für die V2-Raketen berechnet, mit denen das Dritte Reich den Weltkrieg in letzter Minute doch noch gewinnen wollte. Unmöglich, erkennt die Tochter jetzt, dass er nicht mitgekriegt haben kann, wie Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge in den Stollen sich für diese Raketen zu Tode schufteten. Als Soldat war er in Polen und Norwegen eingesetzt; dort entdeckte er das Skifahren und Segeln, später seine grossen Leidenschaften. Eine tolle Zeit also. Im Stopfkorb der Mutter, unter unzähligen Knöpfen: einer mit Hakenkreuz.