War es ein Unfall?

Was ist damals wirklich geschehen? Ist Fukase schuld am Tod seines Freundes? Um diese Frage hat die erfolgreiche japanische Autorin Kanae Minato den subtilen Psychothriller «Schuldig» aufgebaut, der in Japan als Vorlage für eine erfolgreiche zehnteilige TV-Serie diente.

Zur Zeit des Unfalls war Fukase noch Student. Zusammen mit vier anderen Studienkollegen wollte er ein Wochenende in den Bergen verbringen. Zu viert kamen sie nach einer fröhlichen Anfahrt, die durch anregende kulinarische Zwischenhalte geprägt war, im Ferienhaus der Familie eines der Studenten an. Einer war aufgehalten worden und wollte nachkommen. Die vier hatten sich schon ein leckeres Abendessen zubereitet und dazu einiges gebechert, als sich der Nachzügler vom Bahnhof im Tal meldete und verlangte, abgeholt zu werden. Fukase, der nicht mitgetrunken hatte, da er Alkohol nicht verträgt, hatte keinen Führerschein. Hirosawa, der weniger getrunken hatte als die anderen beiden, fuhr schliesslich los, um den Nachzügler abzuholen. Doch er kam nie am Bahnhof an. Er war in der stürmischen Nacht von der Strasse abgekommen und in die Tiefe gestürzt.

Drei Jahre später wird nicht nur Fukase des Mordes bezichtigt, auch die anderen bekommen ähnliche Nachrichten, und einer wird sogar an einer U-Bahn-Station auf die Geleise gestossen. Dadurch finden die vier damaligen Studenten wieder zusammen, und Fukase erklärt sich bereit, der Sache nachzugehen.

Minato tarnt die raffiniert aufgebaute Geschichte mit ausschweifenden Beschreibungen von Honigsorten, Kaffeezubereitungen und verschiedenen Essensfreuden. Unaufgeregt, fast beiläufig gibt sie dem Plot immer mal wieder eine unerwartete Wendung, ohne aber plump falsche Fährten zu legen. Sie gibt damit nicht nur interessante Einblicke in die japanische Gesellschaft und ihre Esskultur, sondern leuchtet in die Abgründe der menschlichen Seelen. Um das Thema Schuld und Sühne dreht sich der Roman. Und es geht auch um seelische Verletzungen, etwa durch Mobbing in der Schule.

Die Wertung