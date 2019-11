Schwer hat sie es nicht gehabt, die Jury. Der Jahrgang 2019 war zwar ein «reicher», wie Jurysprecher Manfred Papst auf der Bühne im vollbesetzten Foyer des Basler Theaters sagte. In der Tat fand sich bei den Finalisten Beachtliches und Gelungenes, aber dass «alle fünf den Preis verdient hätten», trifft dann doch nicht zu. So etwas muss man als Jurysprecher halt sagen. Auch waren die Organisatoren der Preisverleihung sichtlich besorgt, die Nichtausgezeichneten – Simone Lappert, Tabea Steiner, Alain Claude Sulzer, Ivna Zic, sie erhalten je 3000 Franken Preisgeld – räumlich und psychologisch auf dasselbe Niveau wie die Preisträgerin zu heben, nämlich schnell auf die Bühne zum Gruppenbild. Eine gutschweizerische Übung, nichts allzu sehr herausragen zu lassen.

Sibylle Berg (4. v. links) mit Tabea Steiner, Simone Lappert, Ivna Zic und Alain Claude Sulzer. Bild: Keystone

Wirklich und wahrhaftig ragt aber «GRM Brainfuck», das prämierte Werk, über die Konkurrenz hinaus wie eine Turmfrisur über gut gescheitelte Normalhaarpracht (nein, das ist nicht sexistisch gemeint!). Die Jurorin Christine Richard stellte die Vorzüge des 640-Seiten-Romans in ihrer furiosen Laudatio noch einmal heraus (hier hatte sie das bereits in einer grossen Rezension getan), beginnend mit dem Warnruf: «Vorsicht, bissiges Buch!»

Sibylle Berg absolviere einen «apokalyptischen Ritt durch die Gegenwart in die Zukunft hinein», sie erzähle, «wo wir hinkommen, wenn wir so weitermachen wie bisher», nämlich in eine Diktatur der künstlichen Intelligenz, in der es nur noch Milliardäre und «Abschaum» gebe. Den Roman werde man noch in hundert Jahren lesen, so die gewagte Prognose, die ja immerhin voraussetzt, dass es dann noch Bücher bzw. Lesegeräte geben wird und auch Menschen, die lesen.

Wenn wir mal im Jahr 2019 bleiben: «GRM Brainfuck» – die Abkürzung meint den wilden Musikstil Grime, das zweite Titelwort eine vom Schweizer Urban Müller erfundene Programmiersprache – ist kein Buch zum Mögen, erst recht keine Wohlfühllektüre. Es ist ein Buch zum Fürchten. Merkwürdigerweise bezieht es seine Stärke aus lauter negativen Bestimmungen: Es hat keine Dramaturgie, keine Personenpsychologie, es wechselt weder das Tempo noch die Temperatur, auch nicht, was Leser brauchen, Spannung und Entspannung, Hoffnung und Enttäuschung. Das Buch ist ein einziges Trommelfeuer von Tiefschlägen, ohne Pause.

Vier Kinder geraten schon am Anfang in die Scheisse (Pardon, aber das muss hier so heissen), sie schliessen sich zusammen und wundern sich darüber, was für ein Elendshaufen die Welt geworden ist, und wundern sich bald gar nicht mehr. Um sie herum lauter Figuren, denen es schlimm und immer schlimmer ergeht, und einige wenige, die für den entfesselten Neoliberalismus stehen, die sich darum bemühen, dass es den Elenden noch elender geht.