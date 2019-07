Verlag bringt unbekannte Texte von Marcel Proust heraus

In Frankreich erscheinen im Herbst bislang unbekannte Novellen und Skizzen des Schriftstellers Marcel Proust (1871-1922). Der Autor des Romans «À la recherche du temps perdu» («Auf der Suche nach der verlorenen Zeit») hatte sie ursprünglich für seinen Erstlingsroman «Freuden und Tage» aus dem Jahr 1896 verfasst, wie der Pariser Verlag der Éditions de Fallois am Mittwoch mitteilte. Die Wochenzeitung «Die Zeit» hatte in einer Vorabmeldung darüber berichtet.