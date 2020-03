Ungarns Schüler müssen jetzt faschistische Literatur lesen

So leisteten konservative Akademiker Widerstand, als der Ungarischen Akademie der Wissenschaften unlängst wichtige Forschungsinstitute entzogen wurden. Sie machten öffentlich deutlich, dass die Gier nach absoluter Regierungsmacht weder konservativ noch christlich oder patriotisch ist. So verliert die Regierung mehr und mehr Sympathien unter Menschen, die sie bislang fest hinter sich glaubte.

Nobelpreisträger Imre Kertész, ein ungarischer Klassiker der Gegenwart mit Weltruhm, taucht im neuen Lehrplan nicht auf.

Im Streit um die Pflichtlektüre an den Schulen verdichten sich die allerorts spürbaren politischen Spannungen in der ungarischen Gesellschaft. Die Gegenwartsliteratur wird in dem rückwärtsgewandten neuen Lehrplan kategorisch ausgeklammert mit dem Argument, ihr Wert sei noch nicht verlässlich bestimmbar. Imre Kertész und Péter Esterházy, zwei ungarische Klassiker der Gegenwart, zählen zwar zu den Toten, die es zu Weltruhm gebracht haben, tauchen aber im Pflichtprogramm nicht auf.

Dass der im Juli 2016 verstorbene Esterházy ausgeklammert wird, kann nicht überraschen. Er hat das System Orbán mit dem ganzen Gewicht seiner literarischen Souveränität bis zu seinem letzten Atemzug unterlaufen und verspottet. Das Fehlen von Imre Kertész aber verwundert, denn der ungarische Staat lässt nichts unversucht, mit Unsummen von Geld die Verfügungsgewalt über dessen Nachlass zu gewinnen.

Literaturförderung auf Parteilinie

Orbán selbst liess sich die Anwesenheit bei der Beerdigung von Imre Kertész im April 2016 nicht nehmen, der einzige ungarische Nobelpreisträger für Literatur gehört ganz unbedingt in die Sammlung seiner Symbole nationaler Grösse. Dafür musste er sich allerdings die warnend kritischen Worte des schwer kranken Péter Esterházy am offenen Grab gefallen lassen.

In der inzwischen bekannt gewordenen Konkretisierung der Lehrpläne wurden beide, Kertész wie Esterházy, unter die fakultativen Lektüren aufgenommen, mit Texten allerdings, die vor 1989 geschrieben wurden. Wenn ein Lehrer aber die Direktive ernst nimmt, achtzig Prozent seiner Stunden der erschreckend umfangreichen Pflichtlektüre zu widmen, dann wird er zu den zwanzig Prozent fakultativer Lektüre kaum vorstossen.

Péter Esterházy, hier 2016, kritisierte Permier Orban für dessen Vereinnahmung seines Kolegen Kertész.

Um die Literaturförderung auf Parteilinie zu bringen, wird viel Geld ausgegeben Bemerkenswert widersprüchlich zum Thema Imre Kertész sind Äusserungen von Szilárd Demeter, der im Dezember 2018 zum Direktor des Petöfi-Literaturmuseums ernannt wurde. Um die Literaturförderung auf strikte Fidesz-Parteilinie zu bringen, wurde er mit sehr viel mehr Geld ausgestattet als sein zu liberal agierender Vorgänger.

Demeters Einfluss wächst unaufhörlich, er ist inzwischen eine Art allmächtiger Literaturminister Ungarns, auch wenn er in die Erstellung des Lehrplans nicht direkt involviert zu sein scheint. In Szilárd Demeter steckt eine gekränkte Wut, dass die äussere Welt es wagt, in den Kanon der ungarischen Literatur einzugreifen. Weil die sich vor allem durch die deutschen Übersetzungen mit der Welt bekannt macht, stehen die im deutschen Sprachraum gefeierten ungarischen Autoren unter besonderem Verratsverdacht.

Dazu gehören neben Esterházy und Kertész die nobelpreisverdächtigen Autoren Péter Nádas und László Krasznahorkai, aber auch der im September 2019 verstorbene György Konrád sowie László Földényi, Lajos Parti Nagy, Pál Závada und viele andere mehr. Es ist hoffentlich immer noch so, dass Schüler ihre wirklich geliebten Bücher heimlich unter dem Tisch lesen. Darüber würde sich gerade Péter Esterházy bestimmt ganz besonders freuen. Keiner hat so masslos verliebt mit dem Zauber der ungarischen Sprache gespielt wie er.