Tödliche Hatz auf die Bühnenkönige

Fritz Rotter und sein älterer Bruder Alfred waren die unbestrittenen Bühnenkönige der Weimarer Republik. Die Leidenschaft für das Theater verbanden sie mit Geschäftssinn und einem Gespür für breitenwirksame Stoffe. In der Inflationszeit prägten die Brüder zunächst mit Stücken und Salonkomödien das «frivole Berlin», später – während der ­Weltwirtschafts­krise – feierten sie Triumphe mit Operetten wie «Land des Lächelns» (Franz Lehár) oder «Ball im ­Savoy» (Paul Abraham/Ralph Benatzky).

Grösster Theaterkonzern

Der in Berlin lebende Schweizer Publizist und Historiker Peter Kamber («Geheime Agentin») hat jahrelang in Archiven recherchiert und erzählt nun – ­angelegt als Drama in fünf Akten – die Lebensgeschichte der beiden jüdischen Brüder, die unter dem Namen Schaie in Leipzig auf die Welt kamen und in Berlin aufwuchsen. Während des Ersten Weltkriegs gelang es ihnen wiederholt, dem Militärdienst zu entkommen, indem sie ständig ihren Wohnsitz wechselten.

Was war die Erfolgsformel der Rotters? Sie übertrugen als ­Erste das Star-System des Films ­konsequent auf die Bühne und machten aus Hans Albers und Käthe Dorsch, Fritzi Massary und Richard Tauber strahlende ­Kassenmagneten. Sukzessive bauten die Brüder ein Imperium auf aus «Rotterbühnen», die sie teils kauften, vor allem aber für bestimmte Produktionen gezielt pachteten: vom Metropol-Theater über den Admiralspalast bis zum Zentraltheater in Berlin mitsamt den Ablegern in Hannover und Dresden.

Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere waren sie die Herren des grössten Theaterkonzerns Europas mit 1200 Angestellten – und sie hatten hohe Schulden, gleichzeitig aber auch Sachwerte, vor allem Immobilien, die sie in die Waagschale werfen konnten. Allein, es wurde Stimmung ­gemacht mit antisemitischen Untertönen gegen die «Rotterwirtschaft». Von links gab es Kritik an dieser «Welt des schönen Scheins», die von den Forderungen des Tages nur ablenke. Und die Nazis attackierten die Rotters immer heftiger und prangerten ein Geschäfts- und Star-System an, das keinen künstlerischen Gestaltungswillen kenne.

Als die Banken in den frühen 30er-Jahren kaum mehr Kredite sprachen, wurden die Brüder abhängig von den Vorschüssen der «Gesellschaft der Funkfreunde», einer Organisation für Theaterbesuche. Deren Chef, Heinz Hentschke, sollte später Goebbels Mann für die Operette werden. Und er war es auch, der die Gebrüder Rotter in die Enge trieb und eine feindliche Übernahme vollzog.