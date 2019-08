Brüchige Idylle auf dem Dorf

Manu ist Projektionsfläche der anderen und bekommt deshalb keine eigenen Kapitel, ebenso wenig wie Roswitha, die gute Seele des Cafés, in dem sich alle treffen. Sie hat so vielen zugehört und daraus den Schluss gezogen, der der Autorin als Erklärgrundbass zum Geschehen dient: «Wir sitzen hier auf einem zillionenalten Planeten, evolutioniert bis hinter die Ohren, es gibt kleine ferngesteuerte Autos, in die man sich nicht hineinsetzen kann, es gibt Kanarienvögel und Drohnenkriege und künstliches Apfelaroma, und dann sind wir trotzdem der Liebe ausgeliefert und dem Wunsch, jemandes grosses Glück zu sein» und so weiter, und nach dieser, im Buch weit längeren Tirade, kommt das Fazit, dass Nichtverrücktsein die eigentliche Anomalie sei.

In seiner Anschaulichkeit ist der Roman stärker als in dieser Quintessenz. Es gibt auch in den Kapiteln ein paar Durchhänger. Gerade die Teenagerfiguren, die gemobbte Winnie und ihr Quälgeist Salome, sind etwas klischiert geraten; und der Einfall mit dem wandernden Hut ist zwar hübsch, jedoch etwas gar märchenhaft. Insgesamt aber ist Simone Lappert der Schritt vom Ich zur Welt, von der Naheinstellung zur Totale, der Sprung vom ersten zum zweiten Roman (und, nicht zuletzt, zum grossen Publikumsverlag Diogenes!) auf respektgebietende Weise gelungen.

Simone Lappert: Der Sprung. Roman. Diogenes, Zürich 2019. 332 S., ca. 30 Fr. Lesungen am 4.9. in Basel, am 6.9. in Olten, am 19.9. in Zürich und am 23.9. in Winterthur.