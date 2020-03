Nikki, 13, dealt mit Heroin

Die amerikanische Autorin Katherine Faw nimmt uns in ihrem Debüt «Young God», das sie im Original vor sechs Jahren als 30-Jährige veröffentlichte, mit auf einen Höllentrip nach ganz unten in der ruralen Gesellschaft der heutigen USA. Das ist keine Kindergeschichte. Es geht um Drogen, Prostitution, Pädophilie, Gewalt, prekäre Eltern-Kind-Beziehungen. Nikki ist da objektiv gesehen eines der Opfer, doch sie will diese Rolle nicht. Als «selbstsüchtig, ehrgeizig und manipulativ» beschreibt sie die Kritikerin Kirsten Reimers in ihrem gescheiten Nachwort zur deutschen Ausgabe. Hier erfahren wir auch, dass Faw fünf Jahre an dem Roman gearbeitet hat und ihn am Ende auf weniger als ein Viertel gekürzt hat.

Die radikal reduzierte Erzählweise macht den Roman nicht nur aussergewöhnlich, sondern vor allem auch besonders hart und intensiv. Auf manchen Seiten stehen kaum zwei Zeilen: «Sie hört etwas. Ein Rumpeln. Sie rennt in die Küche und greift ein Messer, aber es war nichts.» Oder: «Sie träumt von nichts, das ist ihr Lieblingstraum. Und in ihr ist ein leises Summen.» Oder nur: «Nikki schreit.»

Im Verlauf der düsteren Geschichte werden die Grenzen zwischen Realität, Albträumen und Drogenrausch immer unschärfer.

Nikki will nicht zurück in die Schule. Sie will ins Geschäft einsteigen. Und sie lernt schnell. Etwa, dass ein Mädchen, je jünger es ist, umso mehr einbringt. Schon bald macht sie ihrem Vater vor, wie man einträglicher mit Drogen handelt. Doch verfällt sie selbst ihrer Handelsware. «Heroin ist das grösste Geheimnis von allen. Nadeln sind der geheimste Teil davon, und schon seit sie ein kleines Mädchen war, hat sie Geheimnisse geliebt.»

Im Verlauf der düsteren Geschichte werden die Grenzen zwischen Realität, Albträumen und Drogenrausch immer unschärfer. Dabei hat man nie Grund zu zweifeln, dass das alles böse enden wird. Faw erzählt ohne explizite Psychologisierungen und Erklärungen. Knapp, sehr filmisch. Atemberaubend. Country Noir der gnadenlosen Art. Es tut manchmal fest weh beim Lesen.

Der Titel «Young God» erschliesst sich übrigens aus dem Inhalt nicht. Katherine Faw hat ihn von einem Song der New Yorker Kultband Swans übernommen, den Nikki wohl gemocht hätte.

Die Wertung