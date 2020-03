Martin Suter hatte zum 18. Mal Geburtstag

Martin Suter gehört im doppelten Sinn zu einer Minderheit: zur Minderheit der Schweizer Schriftsteller, die auch im Ausland erfolgreich sind. Und zu jenen Personen – in der Schweiz sind es etwa 5000, weltweit rund 5 Millionen –, die an einem 29. Februar geboren wurden. Deshalb kann er nur alle vier Jahre richtig Geburtstag feiern, was er am Samstag in der Bar des Restaurants Kronenhalle in Zürich getan hat.