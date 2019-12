Literatur – Stiefkind der Basler Kulturförderung

Und jetzt kommts: Der Kanton Basel-Stadt unterstützt diese Gesamtleistung mit gerade mal 350'000 Franken – und das gleichbleibend seit zehn Jahren, obwohl in dieser Zeit die Personalkosten, die Ausgaben für Veranstaltungen und auch die Besucherzahlen gestiegen sind. Wäre es nicht an der Zeit, über eine Erhöhung des Staatsbeitrags nachzudenken?

Alle Kulturinstitutionen, speziell die personalintensiven, klagen, sie hätten zu wenig Geld. Stimmt wohl. Allerdings: Verglichen mit anderen Sparten wird die Literatur krass vernachlässigt.

Literaturhaus im Vergleich

Hier die Zahlen: Die budgetierten Kulturausgaben des Stadtkantons betragen für das Jahr 2019 rund 134 Millionen Franken. Davon für die Museen 55,9 Millionen; für Tanz und Theater 41,5 Millionen; für die Pflege des kulturellen Erbes 10,8 Millionen; für Musik 10,2 Millionen. Für Literatur hat man anscheinend wenig übrig: gerade mal 7 Millionen Franken. Davon bekommen GGG-Bibliotheken mit über 6,6 Millionen den Löwenanteil.

Der Verein Literatur Basel muss sich mit seinen 350'000 Franken begnügen. Der Fachausschuss Literatur erhält magere 110'000 Franken zur Förderung zeitgenössischen Literaturschaffens (etwa durch Werkbeiträge). Summa summarum ergibt das einen Staatsbeitrag von 460'000 Franken für Literatur. Nur zum Vergleich: Der Popförderverein Basel erhält 390'000 Franken.

Die Effizienz des Vereins Literatur Basel würde Unternehmensberatern von McKinsey Freudentränen in die Augen treiben.

Nun wäre es tölpelhaft, die Kunstsparten gegeneinander auszuspielen. Nur das: So viele hochrangige Veranstaltungen mit so wenig Geld bekommt nur die Literatur hin. Und weiter zur Organisation: Die Effizienz des Vereins würde Unternehmensberatern von McKinsey Freudentränen in die Augen treiben.

Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich. Mit nur 420 Stellenprozenten organisiert die Geschäftsstelle über 200 Veranstaltungen: mit namhaften Autoren aus dem Inland und Ausland, mit Basler Künstlern, mit aktuellen Neuerscheinungen, mit immer neuen Themenreihen und Vermittlungsformaten, mit Lyrikfestival, Schreib-Workshops, Debatten zu Politik und Wissenschaft, mit Poetry-Slam-Meisterschaften für Jugendliche und Erzählstunden für Kinder. Man wächst mit der Literatur heran.