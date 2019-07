Leseratte als Fluchtwagenfahrer

Der Autor

George P. Pelecanos, geboren 1957 in Washington D.C., stammt aus einer Arbeiterfamilie, die aus Griechenland eingewandert war. Er arbeitete in verschiedensten Jobs und studierte Kunst an der University of Maryland, bevor er 1992 seinen ersten Roman veröffentlichte. Von seinen rund 20 Büchern sind bis 2010 acht bei verschiedenen Verlagen (DuMont, Rotbuch, Rowohlt) auf Deutsch erschienen. 2017 erschien «Hard Revolution» (2003) auf Deutsch, 2018 «Das dunkle Herz der Stadt» (1995), beide beim Verlag Ars Vivendi, der jetzt auch den neuesten Roman von Pelecanos, «The Man Who Came Uptown» (2018) unter dem Titel «Prisoners», veröffentlichte. Seit 2002 arbeitet Pelecanos regelmässig für den TV-Kanal HBO, wo er einer der Hauptautoren für die Kultserie «The Wire» war. 2012/2013 arbeitete er Vollzeit für die Serie «Treme», danach für «Bosch», eine Serie nach den Krimis von James Connelly, und für «The Deuce». Für HBO entwickelt er eine Serie um seinen eigenen Helden Derek Strange; die erste Staffel basiert auf «Hard Revolution». Pelecanos lebt mit seiner Frau und drei Kindern in Silver Spring, Maryland, einem Vorort von Washington D.C.

George Pelecanos: «Prisoners» (Original: «The Man Who Came Uptown», Mullholland Books/Little, Brown and Company, New York 2018). Aus dem Englischen von Karen Witthuhn. Ars-Vivendi-Verlag, Cadolzburg 2019. 229 S., ca. 28 Fr.

