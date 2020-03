Jugend vor dem Toaster

Am Ende gehen Laurie und Brian ins Kino, das ist für sie wie eine Expedition auf fremdes Terrain, sie sehen «Invasion of the Body Snatchers» (1956) von Don Siegel. Mysteriöse Aliens, die in einer amerikanischen Kleinstadt eine Menge grosser Schoten deponieren, und immer wenn einer der Städter einschläft, schält sich sein Doppelgänger heraus und tritt an seine Stelle. Eine Welt ohne Gefühl entsteht.

Nach dem Kino gehen die zwei in eine Kneipe in Brooklyn. Deren Wände haben das gleiche schwarze Muster wie die Küche, in der sie sich erstmals trafen. Laurie schaut sich Brians Bilder an und findet sich darauf ... Die «Daidalos»-Bände sollen einzeln erst nur in Europa erscheinen, in den USA wird es erst die komplette Geschichte geben. Wird es dann um die grosse Leerstelle von Don Siegels Film gehen, die Existenz der Aliens? Hineinkriechen in die Schoten?

Charles Burns: Daidalos 1. Graphic Novel. Aus dem Englischen von Heinrich Anders. Reprodukt Verlag, Berlin 2020. 64 S., ca. 32 Fr.