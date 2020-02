Gestrandet in Paris

Das Studentenleben, auf das sie sich so freute, behagt ihr indessen nicht. Sie fühlt sich unwohl in diesem Milieu, wo man immer «cool» sein, Party machen und unverbindlichen Sex haben muss, um dabei zu sein. Wo grosse Worte fallen, aber niemand zuhört: «Sie war nicht verklemmt, aber sie fand plötzlich, dass alles sehr kompliziert geworden war.» Mit ihrem «tiefen Wunsch, Unbekannten nicht gleich alles zu geben, weder ihre Freundschaft noch ihre Möse», bleibt Aurélie aussen vor.

Dann aber verliebt sie sich doch: in einen kolumbianischen Literaturstudenten, den sie bei ihrem Job als Reinigungskraft kennen lernt. An diesem Alejandro faszinieren sie seine Herkunft, seine Verlorenheit in einem Europa, das er sich anders vorgestellt hat (er verkehrt nur mit einer Clique aus seiner Heimat), und seine «Bohème»-Allüren. Mit ihm erlebt sie auch erstmals sexuelle Erfüllung. Doch er beharrt auf seiner Freiheit – und verschwindet eines Tages nach Lyon, was Aurélie in ein Loch fallen lässt. Sie gibt ihr Studium auf und flieht nach Paris, wo sie sich bei einer Agentur für Empfangs­damen verdingt. An ihrem Beispiel sieht sie den «republikanischen Mythos der Chancengleichheit» bestätigt: «Für die übergrosse Mehrheit der jungen Franzosen war die Universität eine Wahl mangels Alternativen, ein Universum, in dem sie geparkt wurden, um die Arbeitslosenzahlen nicht explodieren zu lassen.»

Offenen Auges ins Leere

In ihrem nüchtern erzählten, von Claudia Steinitz adäquat übersetzten Erstling «Fehlstart» schildert Marion Messina, wie eine kluge junge Frau offenen Auges ins Leere läuft. Sie scheitert an der allgemeinen Orientierungslosigkeit, aber auch an ihren zu grossen Erwartungen. Aurélie, ein ganz gewöhnliches «rundliches Mädchen mit diskretem Hintern», hat durchaus eine gewinnende Ausstrahlung. Wird aber auch als etwas altmodisch empfunden, weil sie (zunächst noch) an die grosse Liebe glaubt und sich gegen gewisse Sexpraktiken verwahrt, die junge Männer aufgrund ihres Pornokonsums für normal halten.

In Paris zieht die Neunzehnjährige, da sie keine bezahlbare Wohnung findet, bei einem «netten» 45-jährigen Mann ein, dessen ganze Energie in seine mittelmässige Bürokarriere fliesst. Der sie zum Ausgleich in einen «Kitschroman» einbinden, aber keine Kinder will. Für Aurélie ist das aber nicht Liebe, sondern – wie ihr Dauerlächeln im Job für einen unzureichenden Lohn – ein blosses Tauschgeschäft: Sex gegen ein Dach überm Kopf.

Nach Paris, an den magischen Pol des Landes, zieht es schliesslich auch Alejandro, den sie dort unerwartet trifft. Aber auch er lebt prekär, und Aurélies Liebesglück mit ihm in Grenoble lässt sich nicht wiederherstellen. In Paris kann nur existieren, wer reich ist. Der Rest ist zwar unentbehrliches, doch schlecht bezahltes Personal, das sich für das logistische Funktionieren dieses Molochs frühmorgens durch die Metro-Höhlen an Randständigen vorbeidrängt und abends wie tot ins Bett fällt. Hinter der Touristenfassade von Paris verbirgt sich eine wirtschaftliche Kampfzone: «Die Stadt war eine Filiale von Staatenlosen, man lebte dort nicht anders als in jeder beliebigen Giga-Stadt der Welt.»