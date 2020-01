«Fleisch nur am Abend, kein Auto, Flüge vermeiden, ein Kind weniger»

Ich soll Sie von meinem Sohn grüssen. Er ist elf und findet, Sie sind ein Held, weil Sie mit Ihrem Buch «Tiere essen» so viele Leute zu Vegetariern gemacht haben.

Ist er auch Vegetarier?

Er darf nicht. Seine Eltern sagen, er sei zu jung. Und wir essen selber Fleisch.

Er soll mir schreiben (notiert seine E-Mail-Adresse auf ein Stück Papier).

Was ich ihm nicht gesagt habe: Dass Sie offenbar gar nicht Vegetarier sind, wie Sie in Ihrem neuen Buch «Wir sind das Klima» schreiben.

Nun ja, in den letzten zehn Jahren habe ich ab und zu einen Burger gegessen. Ganz wenige. Wenn es mir schlecht ging oder ich in einem Flughafen rumhängen musste.