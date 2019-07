Ein Polizist auf beiden Seiten des Gesetzes

Von den jungen Kollegen wird Auhl wegen seines Alters gerne gehänselt. Er soll den Rollator nicht vergessen, rufen sie ihm etwa nach, wenn der rausgeht. Doch der Alte hat sich jugendlichen Übermut bewahrt. Zu seinen kleinen Freuden gehört etwa, Passanten, die auf ihr Handy starren, nicht auszuweichen. «Kindisch, aber lustig», findet er das.

Auhl ist mit verschiedenen Fällen beschäftigt. Der Fund einer vor Jahren einbetonierten Leiche führt ihn in die bigotte Welt einer dubiosen Freikirche. Daneben findet er in einem anderen kalten Fall, an den ihn die Töchter des Opfers an jedem Jahrestag erinnern, eine neue Spur. Und ein alter «Kunde», dem er damals bei der Mordkommission den Mord an seiner Gattin nicht nachweisen konnte, taucht wieder auf: Seine neue Frau wolle ihn umbringen, klagt der Arzt nun bei der Polizei.

Alan Auhl lebt in einem grossen, alten Haus, das er geerbt hat. Seine studierende Tochter wohnt da, seine Ex kommt zwischendurch für ein paar Tage vorbei. Daneben beherbergt Auhl Menschen, die Hilfe und eine Bleibe brauchen. Eine Kollegin, die von ihrem Mann betrogen wurde. Eine Frau mit ihrer zehnjährigen Tochter, die in einem Sorgerechtsstreit mit ihrem reichen Ex-Mann steckt.

Brillant, wie man das von ihm gewohnt ist, verwebt Altmeister Disher all diese kleinen Geschichten zu einem ebenso spannenden wie witzigen Roman, den er auf dem schmalen Grat zwischen Moral und Unmoral in Balance hält. Alan Auhl ist ein origineller Held, der sich um seine Mitmenschen kümmert und der Ungerechtigkeit für einen Fehler hält. Und es drängt ihn, solche Fehler zu korrigieren, selbst wenn er dafür zu drastischen Massnahmen greifen muss. «Kaltes Licht» ist als Standalone konzipiert. Doch man wünscht sich, dass Alan Auhl in einem von Dishers nächsten Romanen zurückkehrt.

Die Wertung