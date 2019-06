Ein Ermittler im Visier von Killern

Es ist diese Landschaft, die den vor bald 30 Jahren nach Australien ausgewanderten Briten Alan Carter zu diesem Kriminalroman inspirierte. Als er mit seiner Frau den Zweitwohnsitz in Neuseeland bezog, wollte er eigentlich den vierten Roman seiner tollen Serie um Cato Kwong, einen Ermittler mit chinesischen Wurzeln in Westaustralien, schreiben. Doch die neue Umgebung faszinierte ihn so sehr, dass der «Marlborough Man» herauskam.

Wie sein Autor stammt Nick Chester aus dem nordostenglischen Sunderland. Nick war dort als Polizist «auf der Überholspur», wurde «als aufsteigender Stern gehandelt». Doch nach einer schiefgelaufenen Undercover-Aktion musste er das Land verlassen. Als Provinzpolizist in einem Kaff in Neuseeland soll er den nach Rache gierenden englischen Gangstern entgehen. Doch seine Frau ist nicht glücklich hier, und Nick glaubt ohnehin nicht, dass dieses Versteckspiel funktioniert: «Jetzt sitzen wir hier auf der anderen Seite der Erde in der Pampa und warten auf den Tod.»

Nick lernt eine neue Welt kennen. «Die Bevölkerung lässt sich grob in zwei Kategorien einteilen: in die, die Natur lieben, und die anderen, die sie lieber abschiessen und häuten.» Nach Schafdieben fahnden, Raser büssen und Erdbebennotfallübungen durchführen – so hat er sich seine Polizeikarriere nicht vorgestellt. Aber so bleibt es auch nicht. Die Killer aus England sind ihm schon bald auf der Spur. Und in der Region geht ein perverser Kindermörder um.

Alan Carter hat nach Kwong eine zweite starke Figur geschaffen, die durchaus auch Serienpotenzial hat, ein vielschichtiger Ermittler, der ins Visier von Killern gerät und dem seine Frau sagt, er habe als Undercover-Cop vielleicht «zu lange vorgetäuscht, jemand zu sein, der du nicht bist». Es gibt gut gezeichnete Nebenfiguren, allen voran Nicks Mitarbeiterin Latifa Rapata, die sich in der Maori-Gemeinde bestens auskennt. Der Plot ist perfekt konstruiert, es gibt allerlei Action, die Geschichte bleibt immer spannend. Carter ist ein brillanter Erzähler mit kritischem Blick auf die Gesellschaft, aber auch mit trockenem Humor. Das macht «Marlborough Man» zur Sorte der intelligenten Krimis, die man gerne in einem Zug liest.

Die Wertung