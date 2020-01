Die Geiseln betrinken sich langsam an der Hotelbar

Das Buch



Eine Bar im obersten Geschoss eines Hotels am Hamburger Hafen. Ein paar Polizisten treffen sich hier, um den Fünfundsechzigsten des Kollegen Faller zu feiern. Dabei ist auch Staatsanwältin Chastity Riley, die mit mehr als einem der Kollegen nicht nur beruflich zu tun hatte. So ganz entspannt ist die Stimmung schon deswegen nicht, doch dann geht es erst richtig los: Ein Dutzend bewaffnete Männer stürmt den Raum und nimmt die Anwesenden als Geiseln. «Ein bisschen Morricone wäre jetzt gut, aber man hört nur das Nebelhorn eines Containerschiffs.»

Was hinter dieser Geiselnahme steckt, wird im neuen Roman «Hotel Cartagena» der deutschen Autorin Simone Buchholz erst nach und nach sichtbar. Während sich die meisten Geiseln langsam betrinken, bringen sich um das Haus Polizisten und Einsatzkommandos in Stellung. Darunter auch Stepanovic, der sich um Chastity Riley sorgt – er betet sie an.

Parallel zum Polizeiaufmarsch um das Hotel und zur Szenerie in der Bar, die Riley als Icherzählerin schildert und in inneren Monologen munter reflektiert, blendet die Autorin zwanzig Jahre zurück. Und erzählt die Geschichte von Henning Garbarek. Der junge Mann sah keine Zukunft in Hamburg und bestieg ein Schiff nach Südamerika. Er liess sich in Kolumbien nieder. Er arbeitete in Bars, und bald wollten einheimische Drogenhändler seine Kontakte nach Hamburg nutzen. Es entwickelte sich ein gutes Geschäft für alle, jedenfalls für eine gewisse Zeit.

Die Autorin hat einen wachen Blick für die Realitäten, brilliert immer wieder mit trockenen Kommentaren.

«Hotel Cartagena» ist bereits der neunte Kriminalroman von Simone Buchholz mit Chastity Riley. Es ist der erste, den ich gelesen habe, doch es wird sicher nicht der letzte sein. Denn die Frau schreibt Sätze wie: «Sein Blick fällt mir mitten ins Herz und explodiert, oh wow, was für eine Sauerei, jetzt muss ich da schon wieder alles aufräumen.»