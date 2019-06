Die Elite mag die Masse nicht

Doch in letzter Zeit hat Vargas Llosa wieder Grund zur Freude. Die Linkspopulisten sind weg oder in Diktaturen abgeglitten. Selbst in Peru, wo er 1990 als Präsidentschaftskandidat die Wahl verlor, hätten sich seine liberalen Ideen durchgesetzt, stellt er in seinem neuen Buch «Ruf der Horde» fest. Diese Wende scheint den alten Mann mit neuer Energie erfüllt zu haben. «Der Ruf der Horde» erreicht phasenweise die alte Brillanz, allerdings ist es kein Roman, sondern seine «intellektuelle Autobiografie», wie der 83-Jährige es nennt. Darin beschreibt er seine Abkehr von der Linken und seinen Weg zum Liberalismus.

Vargas Llosa stellt seine Jahre als Marxist wie eine Jugendverirrung dar, er schildert kurz, wie er als junger Reporter in Kuba dem Charisma der «Bärtigen» verfiel, die dort Revolution gemacht hatten: «Ich war tief ergriffen.» Das änderte sich, als die Revolution zur maroden Institution wurde und Fidel Castro Schriftsteller zu verfolgen begann. Eine Reise in die UdSSR sei «ein traumatisches Erlebnis» gewesen: «Konnte ich ein Gesellschaftsmodell weiter verteidigen, wo ich nun wusste, dass ich selbst niemals so hätte leben können?»

Lieber Madrid als Moskau

Vargas Llosa lebte fortan lieber in London oder Madrid als in Moskau oder Havanna; mit der gleichen Hingabe, mit der er dem Marxismus gehuldigt hatte, liess er sich nun von Margaret Thatcher bezaubern. Und er begann, liberale Philosophen zu lesen, die Vordenker der marktliberalen Revolution, die nach 1989 die Welt eroberte. Um diese Denker geht es im neuen Buch. Vargas Llosa schildert die Gedanken von Adam Smith bis Friedrich August von Hayek elegant und fundiert.

Sie sind es wert, gelesen zu werden, diese Kurzbiografien von Leuten, die in der breiten Öffentlichkeit wenig bekannt sind, obwohl ihre Thesen unsere Zeit mindestens so geprägt haben wie jene von Marx die 60er-Jahre. Der grösste Teil der westlichen Welt lebt liberale Werte heute ganz selbstverständlich und unhinterfragt.

Das war im Grunde auch im Sinne etwa von Friedrich August von Hayek, jenem nach England emigrierten Österreicher, dessen Ideen den Weg für den Thatcherismus bereiteten. Vargas Llosa nennt ihn seinen wichtigsten Inspirator. Erst Hayek habe ihm erklärt, «was der Markt ist, nämlich ein nahezu unendliches System von Beziehungen unter den Menschen einer jeweiligen Gesellschaft untereinander, um auf diese Weise gegenseitig ihre Bedürfnisse und Wünsche zu kommunizieren und die Produktion und die Mittel, die zu ihrer Befriedigung notwendig sind, zu organisieren». Keiner, so Vargas Llosa, habe besser die «Vorteile beschrieben, die dem Menschen dieses Austauschsystem gebracht hat, das von niemandem erfunden wurde, das vielmehr entstanden ist».