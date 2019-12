Die besten Romane des 21. Jahrhunderts

Die Fernsehserie sei das Genre des 21. Jahrhunderts, hört man immer wieder, sie löse den Roman als Erzählmedium ab. Ob das stimmt, mag die Zukunft zeigen. Es trifft zwar zu, dass grossartige TV-Vielteiler auch intellektuell orientierte Menschen in ihren Bann ziehen, also Lesezeit fressen. Es trifft aber auch zu, dass nach wie vor Bücher in grosser Zahl gekauft, gelesen, diskutiert werden. Und dass ihre Qualität nicht abgenommen hat.