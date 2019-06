Der letzte Fall des katholischen Bullen

Dass Musik für McKinty wichtig ist, zeigt sich nicht nur bei den Buchtiteln. Auch in den Romanen geht es immer wieder um Klänge und Songs. Sein Protagonist hat eine grosse Plattensammlung, die Klassik, Jazz und Rock umfasst, und einer der Running Gags ist, dass er sich jedes Mal nervt, wenn Phil Collins oder U2 aus dem Autoradio dudeln. Jetzt zügelt Duffy einen Teil seiner Musik nach Schottland in das neue Heim, das er mit seiner Partnerin und der gemeinsamen Tochter bezieht. Es ist das Jahr 1990, und der Teilruhestand – Duffy wird nur noch eine Woche pro Monat bei der Polizei im nordirischen Carrickfergus arbeiten – ermöglicht es, aus dieser «Alptraumwelt» wegzuziehen, «in der Männer mit Kapuzen Semtex unter deinem Wagen anbrachten, weil sie dich hassten. Sie kannten dich nicht mal, aber sie hassten dich. Einen katholischen Polizisten – du warst der niedrigste Abschaum, noch schlimmer als ein Spitzel.» Jede Fahrt von Duffy beginnt mit dem Kontrollblick unter seinen BMW.

Autor McKinty, aufgewachsen in Duffys Revier Carrickfergus, ist schon längst aus Nordirland ausgewandert. Im keine zwei Millionen Einwohner zählenden Teil des Vereinigten Königreichs gab es allein in den 1980ern 1200 Morde in Zusammenhang mit den «Troubles», wie die Briten den Nordirlandkonflikt nennen, «und auf jeden Mord kamen ein Dutzend Schussverletzte oder Bombenopfer, die mit entsetzlichen Wunden überlebt hatten».

Einige von Duffys Fällen haben direkt mit den «Troubles» zu tun, bei den meisten bilden sie jedoch einfach den stets bedrohlichen Hintergrund. So auch in «Cold Water», Sean Duffys letztem Fall als Vollzeit-Detective. Es geht um das Verschwinden eines Roma-Mädchens. Die Leiche ist zwar nicht gefunden worden, doch es gibt mehrere Männer, die des Mordes am Mädchen verdächtigt werden.

McKintys Duffy-Reihe gehört zu den besten Serien, die die Kriminalliteratur aktuell zu bieten hat. Das liegt vor allem an der Hauptfigur: Allein schon, dass Duffy als Katholik für die von den Protestanten beherrschte Polizei und Staatsmacht arbeitet, birgt viel Konfliktpotenzial. Duffy hält den nordirischen Bürgerkrieg für ziemlich hirnrissig; es ist ihm egal, ob jemand Katholik oder Protestant ist. Was er gar nicht erträgt, sind, von welcher Seite auch immer, Autoritäten, die nur durch ihren Stand oder ihr Amt etwas zu sagen haben. So leben Adrian McKintys hervorragend erzählte Romane nicht primär von den durchaus gut gebauten Plots und der Spannung, sondern viel mehr von den vielschichtigen Figuren mit ihren Zweifeln und Hoffnungen. Und von gescheiten Reflexionen zu Kultur und Gesellschaft ebenso wie von reichlich schwarzem Humor.

So ist es ein Glück, dass McKinty noch zwei Duffy-Romane schreiben will. Der Ermittler gibt den Job noch nicht ganz auf: Er bleibt vorläufig Teilzeitpolizist, und zusammen mit britischen Geheimdienstlern führt er einen Spitzel in den Reihen terroristischer Katholiken.

Die Wertung