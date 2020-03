Das ist der beste Brexit-Roman

Diese Gefühle sind Ausgangslage und Humus für die Spaltung, die «Middle England» thematisiert, der jüngste Roman des Briten Jonathan Coe. Er spielt in einem England der Wütenden und der Rassisten, der Abgehobenen und der Weltfremden, der Ressentiments und der Frustrationen. Also im Land des Brexit.

«Middle England» steht für das «wahre», ländliche Mittelschicht-England der Cricket Greens und normannischen Kirchlein jenseits der grossen Städte. Der Roman mit diesem Titel ist der dritte einer so nicht geplanten Trilogie. Die beiden vorangehenden Bände, «Erste Riten» (2002) und «Klassentreffen» (2006) hatten die gleichen Zentralfiguren. Da sind neben Ben Trotter, dem verträumten Autor, sein bester Freund Philip Chase, Verleger für Bücher über Heimatkunde, und Doug Anderton, ein prototypisch linksliberaler Journalist.



Er schrieb mit 13'955 Wörtern den längsten Satz der englischen Literatur: Jonathan Coe. Foto: Getty Images

Das Original von «Erste Riten» hält angeblich den Rekord für den mit 13'955 Wörtern längsten Satz der englischsprachigen Literatur. In einer Reminiszenz an diesen Rekord spekuliert Ben in einem der Kapitel von «Middle England», das aus einem einzigen Stream-of-Consciousness-Satz besteht, darüber, ob man sich als Autor engagieren oder in die innere Emigration flüchten solle.

Die Frage hat Coe sich auch selbst gestellt. Er beantwortet sie mit dem, was im englischen Sprachraum eine «state of the nation novel» genannt wird, eine fiktional überbaute Dokumentation der Jahre unmittelbar vor und nach dem britischen EU-Referendum. «Middle England» hat den Ehrgeiz, als Gründungswerk des jungen Genres namens Brexit-Roman zu dienen. Benjamin Trotter, der «beste unveröffentlichte Autor des Landes», ist mittlerweile Anfang 50. In seiner Mühle schreibt er weiter an einem unendlich langen Buch. Sein Freund Doug arbeitet als Zeitungskolumnist, entfremdet von seiner reichen Frau, deren Wohnung in Chelsea er aber gerne weiter nutzt – er ist Repräsentant der London-zentrischen «chattering class», ein Lieblingsfeindbild der brexitfreundlichen Rechts- und Linkspopulisten. Diese mittelalten, liberalen Männer finden sich plötzlich umzingelt von immer mehr kleingeistigen, rückwärtsgewandten Menschen, die sie ins Brexit-Verderben zerren.

Ein komplexes erzählerisches Geflecht



Wie dies geschieht, das fasst Coe in ein erzählerisches Geflecht, das in seiner Komplexität an die viktorianischen Monolithe Anthony Trollopes erinnert und das im Einzelnen nachzuvollziehen nur unwesentlich weniger Raum einnehmen würde als das Buch selbst.