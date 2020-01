«Charlie-Hebdo»-Zeichner triumphiert über die Terroristen

Fünf Jahre ist das mittlerweile her. Luz zeichnete sich direkt nach dem Anschlag sein Trauma von der Seele – nein, das wäre zu einfach, er kämpfte mitten aus dem Trauma heraus mit seinem Stift dagegen an, gegen die Albträume und den Hass, gegen Angststürme und absurde Schuldgefühle, gegen die politische Vereinnahmung und die erst allmählich einsetzende, aber dann kratertiefe Trauer. «Katharsis» hiess der Band, ein schütteres, erschütterndes Buch, ein Überlebens-Stenogramm aus schwarzen Zitterzeichnungen. Es erschien im Sommer 2015, kurz danach hörte Luz auf bei «Charlie Hebdo». Er konnte nicht mehr, alles in ihm war versiegt.

Jetzt also «Wir waren Charlie». Völlig anders. Vom Stil her. Im Ton. Im Umfang. Eine 320 Seiten umfassende Graphic Novel, die im Französischen mit «Les Indélébiles» den deutlich schöneren Titel trägt: Die Unauslöschlichen. Weil er sich auf beides bezieht. Auf das zeichnerische Werk seiner ermordeten Freunde, das überdauern wird. Und darauf, dass sie ihm für immer im Gedächtnis bleiben.

«Ein Albtraum?» – «Nein ... Schlimmer ... Ein Traum ... Alles war so entsetzlich normal.»Dialog aus dem Comic «Wir waren Charlie»

Es fängt mit einem Traum an: Luz, der in die Redaktion kommt, geschäftiges Treiben, es ist Produktionstag, kurz vor Andruck, alle fragen einander im hektisch-herzlichen Durcheinander, wo Luz nur bleibt. Er setzt sich an den Rand, um seine Zeichnung fertigzukriegen. Als die vorbeihastende Sekretärin ihn ermahnt, sich zu beeilen, will er ihr antworten. Aber seine Sprechblasen bleiben weiss. Fieberhaft zeichnet er weiter, die Redaktion leert sich, man geht gemeinsam noch was trinken. Sie alle eilen an Luz vorbei, er hämmert hilflos gegen das Fenster, hinter dem er sie entschwinden sieht, dann bleibt er allein zurück mit seinem Stift. – Als er in tiefer Nacht hochschreckt, fragt seine Frau: «Ein Albtraum?» – «Nein ... Schlimmer ... Ein Traum ... Alles war so entsetzlich normal.» Er steht auf, geht zum Kühlschrank, und die Erinnerungen kommen hoch. Eine Nacht, ein ganzes Leben.

Na, ja, ein ganzes Arbeitsleben. Luz lässt im Dunkel dieser einen Nacht 23 Jahre gemeinsamen Redaktionsalltag wieder aufleben. Eine stille Gedenkfeier für einen Mann und mehrere Flaschen Bier. Die zu einer Feier der Freundschaft und des Humors wird, des Arbeitswahnsinns und der Deadlines, der herzhaften Streitereien und des tagelangen schweigenden Zeichnens.

Der Anfang: Ein schwarzer Fleck aus Ärger, Schweiss und Selbsthass

So wie in Luz' Fall alles mit einem seltsamen Zufall endete (oder eben nicht), so fing es auch an: Luz, damals noch Rénald Luzier, schüchterner Student aus Tours, wagt sich 1991 ins Getümmel von Paris, unterm Arm einen Haufen Skizzen. Er will zu «Le Monde» oder «Libération», eventuell auch zu seinen Göttern, den Zeichnern Cabu und Wolinski, die damals eine Zeitschrift mit dem Titel «La Grosse Bertha» machten.