Birgit Birnbacher gewinnt in Klagenfurt

Zwei Autoren legten Texte vor, die sich vorgenommen hatten, real existierende Barbarei in die Literatur zu überführen. Und beide Texte spalteten auf symptomatische Weise die anwesende Kritik.

«Unerträglich» bis «obszön»



Martin Beyer hatte eine Geschichte dabei, in der der Icherzähler als befristet beschäftigter Assistent des NS-Henkers Johann Reichhart der Hinrichtung der Mitglieder der Weissen Rose in München-Stadelheim beiwohnt. Die Erzählkonstruktion musste dem Publikum in Klagenfurt seltsam vertraut vorkommen. Ein argloser Icherzähler, der mehr oder minder zufällig ins dunkle Herz der nationalsozialistischen Mordmaschinerie gerät und dort feststellt, dass sowohl die Mörder als auch die Opfer letztens Endes Menschen sind wie du und ich: Genau so war der «Spiegel»-Redaktor Takis Würger in seinem Roman «Stella» vorgegangen, der von der Kritik Anfang des Jahres einigermassen entgeistert aufgenommen wurde, sich im Buchhandel aber wacker behauptete. Das Verfahren Beyers fanden die Juroren in Klagenfurt ebenfalls «unerträglich» bis «obszön».

Die Frage war dabei nicht, ob man von der Hinrichtung der Scholl-Geschwister und Christoph Probst erzählen oder es besser ganz bleiben lassen sollte. Die Frage war, ob man dem Gegenstand gerecht werden kann, wenn man ihn auf einen schlichten Gedanken reduziert. Oder es sich nicht vielmehr um eine Form kultureller Ausbeutung handelt, wenn man den Tod der antifaschistischen Widerstandskämpfer für ein marktgängiges Romanprojekt einspannt. Eines, das die Diskussion um die literarische Darstellbarkeit des Abgrunds keinen Millimeter voranbringt, aber den Verdacht nährt, dass die Übersetzungs- und Filmrechte beim Schreiben schon mitgedacht wurden. Und ob sich in dieser künstlerischen Entscheidung nicht ein ganz besonderer Zynismus verbirgt, den zu entblössen eigentlich die Aufgabe der Literatur wäre – statt ihn zu verinnerlichen und fortzuschreiben.

Literatur oder Reportage?



Der andere Text über die Barbarei handelte vom Genozid des IS an den Jesiden und war insofern etwas heikel, als seine Autorin, die 1993 in München geborene Ronya Othmann, selbst einen kurdisch-jesidischen Vater hat und beide also den Völkermord nur deshalb überlebten, weil sie im August 2014 nicht in Sindschar waren, als der IS die Stadt einkesselte, Männer von Frauen trennte, die einen enthauptete und die anderen vergewaltigte.

Othmanns Verfahren aber war ein entschieden anderes als das Beyers: Es gibt im Text eine Icherzählerin, die mit der Autorin einige entscheidende Merkmale teilt und sich den Kopf nicht nur darüber zerbricht, wie von einem Genozid erzählt werden könnte, sondern auch von wem, zu welchem Zweck und an wen sich so ein Bericht eigentlich richtet.