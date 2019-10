Von Traurigkeit durchtränkt

Das Buch ist in Ich-Form geschrieben. Wir sind also als Leser ganz nahe dran an diesem Arvid, dem Schriftsteller, der aus der Hand eines Schriftstellers entstanden ist. Wir sehen nur immer seine Sicht auf die Dinge und müssen uns also vorstellen, was dieser Arvid für eine Aussenwirkung hat, um ein bisschen besser verstehen zu können, was ihm geschieht – und warum.

Er selbst beziehungsweise sein Schöpfer Per Petterson (im deutschsprachigen Raum vor allem mit «Pferde stehlen» einem grösseren Publikum bekannt geworden) macht sich auch nicht die Mühe, sein Leben für uns zu ordnen. Will heissen: Die zeitliche Abfolge der Erinnerungen, die Arvid notiert, ist keineswegs chronologisch.

Fetzen der Erinnerung

Er mischt Erinnerungsfetzen wild durcheinander, ohne sich die Mühe zu machen, diese in die chronologisch richtige Reihenfolge zu bringen. Das heisst, das eine ergibt sich nicht zwingend aus dem anderen. Das Bild fügt sich nur nach und nach zum Ganzen. Das ist für eine Erzählung, die eine längere Zeit umfasst, vielleicht sogar realistisch, aber es ist nicht leserfreundlich. Dieser Aufbau, diese zeitliche Zerstückelung erschwert jedenfalls die Lektüre von «Männer in meiner Lage». Man findet sich nicht immer gleich zurecht.

Erstaunlicherweise sind auf der Innenseite des Klappendeckels zwei Karten angebracht, bei Romanen heute selten zu sehen. Zum einen die Stadt Oslo, zum anderen Oslo und Umgebung. Als würde uns die Verortung helfen können, wenn schon die Datierung schwierig ist.

Es ergibt sich schliesslich schon ein Bild: Wir begreifen, dass Arvid auf mehr oder weniger ein Jahr Anfang der 90er-Jahre fokussiert. Das Jahr, nachdem ihn Turid samt den Kindern verlassen hatte. Er ist halt- und ruhelos. Er trinkt viel, geht oft abends in die Osloer Innenstadt, in Bars und Clubs. Er fängt an, Frauen aufzureissen. Gewohnheitsmässig, in aller Regel nur gerade für eine Nacht.