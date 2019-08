Vom Grossvater im Text

«Das Tote Tal», ein Kapitel aus Spittelers «Prometheus und Epimetheus», ist eine gruselige Binnengeschichte im Text, der von einem Vater erzählt, der seine sieben Söhne an den Wahnsinn verliert, als sie seine Weisung missachten und sich in besagtes Totes Tal begeben, in dem Leben verborgen scheint, was aber nicht sein kann, denn tautologisch fest ist ja, dass alles, was im Toten Tal lebendig ist, sterben muss. So löscht sich auch der lebendige Verstand eines jeden, der es betritt.

Der Vater ist mit sieben Wahnsinnigen geschlagen. Spitteler schreibt diese Passage in biblischem Gleichniston. Das «und» leitet viele Sätze ein, sorgt für einen gleichbleibenden Strom der Sprache. Wann ist das passiert, dass wir begonnen haben, Und-Sätze zu verpönen? Freilich sind sie im Ton schnell hymnisch und wir fürchten den Hymnus, der am Pathos lehnt, aber diese Sätze haben Kraft und gelten. Ein Satz, wie Spitteler ihn wählt, um die Aufregung von sechs Brüdern zu schildern, die den einen empfangen, der dem Toten Tal entkommen scheint, ist von so grosser ordnender Klarheit: «Und heftigen Entsetzens sprangen alle auf, umringten ihn, umdrängten ihn, bestürmten ihn besorgten Fragens.» Für heutige Zeiten unerhört komplex, doch verständlich und lustvoll-prall klingt mir so ein Satz.

Ins Stammbuch geschrieben

Schön und gut, aber was hat die Gomringer zum Schweizer Standpunkt zu sagen? Ich höre sie nur über Titanen sprechen ...

Ich lasse mich dies fragen und will einwenden, dass ich ja über den zu ehrenden Dichter nachdenken will, denn schliesslich kenn ich den nur ungenügend und so ein Anlass, der lässt ein Tasten zu und gibt gezieltes Überlegen, in dem man auf Umwegen aufs Ziel zugeht.

Carl Spitteler schrieb den Schweizern ins Stammbuch eine der ersten Geschichten, die Fremdenfeindlichkeit, Willkür und Machtmissbrauch zusammenband. In «Xaver Z’Gilgen» begehen neidische, von der Fremden und der als Verrat empfundenen Verbindung zwischen der Fremden und dem Einheimischen aufgestörte Menschen einen Mord wie im Rausch der Fastnacht und aus «Übermut und Kurzweil», wie es im Bericht später festgehalten wird. Sie töten Speranza, die Frau von Xaver Z’Gilgen, die nicht umsonst den abgekürzten Namen für «Hoffnung» trägt. Diese junge Frau kam von der anderen Seite des Gotthards und so schliesst die Geschichte mit der Frage: «Auf der anderen Seite des Gotthards sind sie ja auch Menschen, so gut wie wir, oder was meint Ihr dazu?» So unverblümt wird hier Partei ergriffen und plädiert.

Wer wohl heute solche Geschichten schreibt? Wer fragt uns nach unserem «Einigkeitsexamen», ja, befragen wir uns denn selbst? Denn Uneinigkeit ist sowohl produktiver, mobilisierender Charakter unserer Demokratie als auch – und das lässt sich weit ins Wurmloch der Geschichte verfolgen – Grund zu Eskalation und dem Aufrufen alter, elender Ordnungskategorien, unter die die Menschen fallen, wenn andere sich erheben.