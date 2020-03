Schöner Schrecken, schreckliche Seuche

Ein Tourist, kaum heimgekehrt aus Italien, war plötzlich tot. Er starb an einer Seuche. Die Pandemie hatte sich, den Verkehrsadern folgend, von Asien bis nach Europa verbreitet. So steht es ­geschrieben in Thomas Manns Novelle «Der Tod in Venedig», entstanden 1911. Damals war es Cholera, heute ist es Corona.