Nobelpreis: Zwei Frauen – oder Peter Handke?

Jury-Mitglied Anders Olsson erklärt das Prozedere. (Youtube/Nobel Prize)

Glaubt man den Wettanbietern, dann dürfte der Preis für 2019 an eine Frau gehen. Drei Frauen liegen beim Wettbüro Unibet ganz vorn: Anne Carson aus Kanada, die in der Karibik geborene Schriftstellerin Maryse Condé aus dem französischen Überseegebiet Guadeloupe sowie Can Xue aus China. Condé hat 2018 von schwedischen Kulturschaffenden den «Alternativen Literaturpreis der Neuen Akademie» erhalten. Dahinter folgen Namen, die seit Jahren hoch gehandelt werden, darunter der Kenianer Ngugi wa Thiong'o, Haruki Murakami aus Japan und die Kanadierin Margaret Atwood.