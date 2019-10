Kunst, die aus dem Norden kommt

Singer sucht, er ist derart skrupulös und feinfühlig, dass er abbricht. So verläuft sein gesamtes Leben. Er sucht, bricht ab, beginnt mit 34 ein neues Leben in der Provinz Telemark. Er trifft wie im Märchen auf sein Gegenbild, einen tatkräftigen Unternehmer. Er hat einen Freund, das Gegenteil von ihm, ein Schauspieler. Er verliebt sich in eine Frau, sie stirbt, er zieht die Stieftochter gross.

Doch alle Begegnungen gehen spurlos an ihm vorüber. Er lebt am Leben vorbei, routiniert, geistesabwesend, freundlich nach aussen und innen allein: «Verschwinden zu können, hatte ihn immer schon fasziniert.» Verschlossen wie er ist, fehlt ihm der Schlüssel zu den Herzen anderer.

Was ist mit Singer los? Man weiss es nicht. Und das ist das Tolle an diesem Roman: Singer ruht still in seinem eigentümlichen Wesen – und Solstad lässt ihn. Er psychoanalysiert nicht. Solstad war Maoist, ein gesellschaftskritischer Autor. Jetzt ist er wie Singer. Er bezweifelt zwar nicht, dass die Gesellschaft den Menschen formt – «aber er konnte nicht erkennen, inwiefern sie ihn betraf».

So sind sie, die Männerfiguren von Solstad, scheu zurückgezogen in sich. «Scham und Würde» heisst ein weiterer Roman. Wie der Bibliothekar Singer macht der Lehrer Rukla alles mit. Er heiratet die ausrangierte Frau seines Freundes. Er unterrichtet Norwegisch, obwohl er so angeödet ist wie seine Schüler. Bis er eines Tages völlig aus­rastet. Weil sein Schirm nicht aufklappt. Zeichen für die würde­lose Zwängerei.

Schluss damit. Für sein gespieltes Mitmachen, für sein aufgesetztes Lachen, ­dafür hat er sich schon als Kind geschämt. Misstrauisch gegen jegliche ­Gefühlsäusserung, ist er einsam geworden. Der grossartige Stilist Solstad ist auch ein erstklassiger Menschenkenner. Rührend komisch und leise ironisch schildert er das Dasein als Drama verfehlter Kommunikation.