Jesper Juul ist tot

Niemand hat die vergangenen Jahrzehnte Erziehung in Deutschland und Europa derart geprägt wie Jesper Juul. Er hat eine neue Elternidentität geschaffen: eine, die Beziehungen in den Mittelpunkt des Familienlebens rückt statt irgendwelcher Erziehungstricks, eine die Ressourcen in den Blick nimmt statt auf die Probleme zu starren, die Neugierde als Grundhaltung für Mama und Papa vorschlägt: Neugierig auf den kleinen, neuen Menschen, der da in der Familie gross wird, den man kennenlernen will mit seinen Bedürfnissen, seinem Erleben, seinem Wesen.

Perfekte Eltern sind des Kindes Albtraum

Juul hat sich gegen alles gewehrt, was Kinder als nicht fertige Projekte ansieht. Die grosse Klavierspielerin als Talentprojekt unterscheidet sich da nicht grundsätzlich von Sätzen wie «Ich will nur, dass du glücklich wirst.» Beides signalisiert: Ich sehe dich nicht jetzt, sondern arbeite an deiner Vollversion. Juul hat viele scheinbare Erziehungsgewissheiten auf den Kopf gestellt: Kinder brauchen keine Grenzen – sondern Beziehungen zu Menschen, die Grenzen haben. Eltern müssen nicht konsequent sein – sondern glaubwürdig. Belohnen ist auch nicht besser als bestrafen. Perfekte Eltern sind für Kinder vor allem eins: ein Albtraum.

Nach eigenen Angaben hat er 40 Bücher in 29 Ländern auf 25 Sprachen veröffentlicht, darunter Bestseller wie «Dein kompetentes Kind» und «Nein aus Liebe». Als Teil der Kolumne «Familien-Trio» beantwortete er auch im Gesellschaftsteil der Süddeutschen Zeitung regelmässig Erziehungsfragen. Dabei war er unwissenschaftlich im besten Sinne. «Ich verstehe mich als Beobachter und Diener des Durchschnittsmenschen.» Sein Schreiben lebte vom täglichen Umgang mit Familien, es war stets überholbar. «Ich hab's. Ich bin fertig» – so etwas gab es bei ihm nicht. Er hat mehr als 25 Jahre das von ihm gegründete Kempler-Institut geleitet, einer Ausbildungseinrichtung für Familientherapeuten, über Jahre mit Kriegstraumatisierten in Kroatien gearbeitet. Das Familylab, ein Beratungsnetzwerk für Familien, baute er die letzten 15 Jahre auf. Seine Agenda: Menschen dazu bringen, ihren eigenen Weg zu finden, bedeutende Beziehungen aufzubauen; Beziehungen, die die Sicherheit geben, gesehen zu werden, gemeint zu sein.

Wenn man eine Kindheit bauen wollte, die die Spiegelfolie davon darstellt, würde man wahrscheinlich ziemlich genau bei dem kleinen Jesper landen, geboren am 14. April 1948 in Vordingborg im Süden Nachkriegsdänemarks. «Einsam», meinte Juul, «war ich von Geburt an. Alleinsein war danach einfach.» Die Mutter, besitzergreifend, sah ihren Sohn als Ableger ihrer selbst. Wenn sie davon sprach, was «mein Jesper» alles tun oder lassen solle, hatte er nie das Gefühl gemeint zu sein. Es ging nicht um ihn, sondern nur um den Jesper, den sich seine Mutter vorstellte.

Beziehungsbefreit aufgewachsen

Der Vater, eigentlich Künstler, der in einem Gardinengeschäft versauerte, fremdbestimmt von seiner Ehefrau, war nie bereit, für seine eigenen Wünsche und Ziele einzustehen. Der Jesper, der später der grosser Beobachter menschlicher Beziehungen werden wird, wächst selbst beziehungsbefreit auf. Keiner interessiert sich dafür, wer dieser Junge ist. Von seinen Eltern, sagte Juul später, habe er viel gelernt. Vor allem, wie man es nicht machen sollte. Seine Eltern waren zwei ziemlich gute schlechte Vorbilder.