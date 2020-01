Die besten Sachbücher des 21. Jahrhunderts

Der Beginn eines neuen Jahrhunderts scheint den Wunsch zu beflügeln, sich der Geschichte zu vergewissern. Auf der einen Seite erschienen im kurzen 21. Jahrhundert viele historische Studien, auf der anderen Seite Publikationen, die sich der veränderten Lebensformen annehmen. Ob Ernsthaftes oder Unterhaltsames – das Interesse an Sachbüchern hat in letzter Zeit massiv zugenommen. Dies ist sicherlich auch eine Folge der zunehmenden Komplexität der gegenwärtigen Welt. Die Leserinnen und Leser suchen Orientierung und Übersicht in unwegsamem Gelände.