Dem Vergessen entrissen

Eigentlich hätte sie am 31. Januar 1943 mit einem Sammeltransport von jüdischen Schweizer Bürgern in die sichere Schweiz ausreisen sollen: Marcelle Giudici-Foks. Die französische Jüdin hatte durch die Heirat mit dem Auslandschweizer Jean Giudici den Schweizer Pass. In Royan an der französischen Atlantikküste führte das Ehepaar das populäre Grand Café, doch dann kam 1940 die deutsche Besatzung. Ab 1942 erfolgten die Deportationen Zehntausender Juden aus Frankreich nach Auschwitz.