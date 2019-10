Ausgezeichnet: Eine Kämpferin und ein Provokateur

Die 1962 geborene Polin Tokarczuk ist Lyrikerin und Romanautorin, aber auch Essayistin. Sie gehört zu Polens populärsten Autorinnen der jüngeren Generation. Die deutsche Übersetzung ihres letztes Romans – «Die Jakobsbücher» – wurde dieses Jahres vom Zürcher Kampa Verlag herausgegeben. Der Roman sei angesichts der Migrationskrise hochaktuell, loben Kritiker das Werk über die multikulturelle Geschichte des heute katholisch geprägten Polens.

Tokarczuk werde für ihre «erzählerische Vorstellungskraft» geehrt, die «mit einer enzyklopädischen Leidenschaft das Überschreiten von Grenzen als Lebensform symbolisiert», erklärte die Akademie in Stockholm.

«Wir haben schreckliche Dinge getan»

Tokarczuks Kampf für Toleranz und vor allem die Konfrontation Polens mit den eigenen Vergehen schufen der Polin auch Feinde. Sogar Todesdrohungen habe sie erhalten, erzählt sie einmal der Zeitung «Gazeta Wyborcza».

Die Autorin war übel beschimpft worden, nachdem sie den ihrer Ansicht nach geschönten Blick vieler Polen auf die Vergangenheit ihres Landes in einem Fernsehinterview kritisiert hatte. «Wir stellen die Geschichte Polens als die eines toleranten Landes dar, aber wir haben schreckliche Dinge getan», sagte sie und kritisierte auch Antisemitismus in der Geschichte ihres Landes an. In bedrohlichen Zeiten sei Kultur aber besonders wichtig, betont Tokarczuk und will sich weiter engagieren: «Vor allem schreiben».