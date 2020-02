«Die kleine Sprachsprechstunde» als Podcast:

Herzlich willkommen zum guten Deutsch in aller Kürze. Bald werden Sie unter anderem über die Initiative «Für mehr bezahlbare Wohnungen» abstimmen. Die Initiative ist möglicherweise eine gute Sache, ich will mich da nicht in Details vertiefen. Aber sprachlich bedenklich formuliert ist sie schon. Denn was heisst «bezahlbare Wohnungen»?