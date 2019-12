Eine Menge ist mehr als ihre Teile

Wer «Splendid Isolation» sagt, der muss auch sagen: «No Man Is an Island». Vielleicht war das frühe 17. Jahrhundert, in dem John Donne sein bekanntes Prosagedicht verfasste, ein bisschen klüger als das 19. Jahrhundert, in dem man eine Politik auf Grundlage der inselbedingten Isolation betreiben konnte. Und wirklich kommt der Ausstellungstitel im Kunst-Raum Riehen «Splendid Isolation» ja nicht ohne den Einschub «Not in Our Name» aus, sodass man die Regionale als Modell für einen länderüber­greifenden Austausch interpretieren darf. Denn niemand ist eine Insel.