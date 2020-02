Braucht es die Van Gogh-Originale?

Die Bilder sind 130 Jahre nach dem Tod des Künstlers längst gemeinfrei. Das heisst, die ­Autoren der Multimedia-Show, die nun in Zürich und unlängst in Lugano zu sehen war, mussten den Nachkommen Van Goghs keine Urheberrechte bezahlen. Das liess die Produktion zu einer regelrechten Geldmaschine für die australische Firma Grande Exhibitions werden. Mindestens sechs Millionen Besucher hat die Schau auf ihren bisher etwa 130 Stationen auf allen Kontinenten schon angelockt. Im Jahr 2011 feierte sie Premiere.

Die Erweckung

Van Gogh hat in den letzten Jahren seines Lebens eine unglaubliche Produktivität an den Tag gelegt, man spricht von rund 2000 Gemälden, die er geschaffen hat. Viele von ihnen befinden sich in den grossen Museen dieser Welt, allen voran sind das Musée d’Orsay in Paris zu nennen und das Van Gogh Museum in Amsterdam. Dieses verfügt vielleicht nicht über die beste Sammlung des Meisters, aber doch über die grösste, denn es verwaltet den Nachlass und betreibt eines der erfolgreichsten Ein-Künstler-Museen weltweit.

Für all jene, die kein Orsay- und Van-Gogh-Museum vor der Haustür haben, wurde nun diese Multimedia-Schau entwickelt, die mit ihrem Titel «Van Gogh Alive» nicht weniger verspricht als die vielen Filme, die seit dem 2. Weltkrieg über den Künstler entstanden sind: Hier soll der verarmte und am Ende seines kurzen Lebens verwirrte, an sich selbst und der Welt brutal gescheiterte Künstler nochmals zum Leben erweckt werden. Der französische Schriftsteller Antonin Artaud hat in seinem Buch «Van Gogh, der Selbstmörder durch die Gesellschaft» die Gesellschaft für den Tod des Künstlers verantwortlich gemacht, die ihn ­immer nur als Aussenseiter wahrnahm und ihm zeitlebens die Anerkennung versagte.

Ein Meer aus Sonnenblumen. Foto PD

Während die Filme vom narrativen Potenzial des kurzen Lebens profitieren, stehen bei der Multimedia-Show die Bilder im Vordergrund, die ins Riesenhafte vergrössert werden. So riesig, dass die berühmten Schraffuren von Van Gogh die Grösse eines Besuchers erreichen. Im Vergleich zu einem Museum verkehren sich die Verhältnisse zwischen Betrachter und Werk radikal: Statt eines relativ kleinen Bildes, das ich distanziert betrachten kann, steht mir in der Multimedia-Show ein Werk gegenüber, das in jeder Beziehung bigger than life ist. Die durch das Medium vermittelte Überwältigungsstrategie zieht mich als Betrachter in den Sog dieser Bilder.

Die Rundumsicht

Immersion nennt sich das. Ein Verfahren, in dem ich als Zuschauer hineingehen, eintauchen kann in fremde Welten, die mich dann von allen Seiten umgeben. Der Grundriss der Multimedia-Show in der Maag-Halle lässt sich als dreiblättriges Kleeblatt beschreiben, bei dem in jeder Kammer das gleiche Programm abgespielt wird und so den Besuchern eine 360-Grad-Rundumsicht gewährt wird.

Sternenbilder erhellen die Nacht. Foto PD

So kann man in Van Goghs Bildwelten herumspazieren, die zum Teil sogar animiert werden. Einmal ist man von lauter Porträts umgeben, dann schenkt man uns Blumen, Flüsse fliessen und Eisenbahnen tuckern durch die Landschaft, Äpfel, Birnen und Trauben zeigen die Freuden der Ernte, der Sämann gibt einen Eindruck von den Mühen der Feldarbeit, und schon fallen in diesem bunten und letztlich ganz auf Genuss und Wohlgefallen angelegten Bilderreigen die Kirschblüten, Van Goghs Café in Arles lädt zum Einkehren und sein berühmter, von Sternen übersäter Nachthimmel zum Träumen.

Der Erfolg dieser Show macht übrigens Schule. Die Grande Exhibitions hat nicht nur Van Gogh im Programm, sondern auch ähnliche Bilderreigen oder -ströme zu Leonardo da Vinci und den französischen Impressionisten. Aber auch die Europäer beteiligen sich an dieser kommerziell interessanten Bearbeitung von Künstlerbiografien. In Paris hat letztes Jahr das Atelier des ­Lumières, das auch schon einen Mulitmedia-Show zu Gustav Klimt entwickelt hat, neun Monate lang eine «Van Gogh Starry Night» gezeigt.

In London und Lissabon wird die vom Amsterdamer Van Gogh Museum entwickelte Show «Meet Vincent van Gogh» vorgeführt. Das Museum will sich damit einen neuen Markt erschliessen, um seine Einkünfte zu erhöhen. Es sei eine Reaktion auf die Bedürfnisse der Zuschauer, heisst es vom Direktor. Vielen sei ein interaktives Kunsterlebnis mit 3-D-Reproduktionen von Bildern inklusive Selfie-Möglichkeiten wichtiger als die Originale, von denen man sich glücklicherweise wunderschöne Exemplare in aller Ruhe im Kunsthaus Zürich oder in den Kunstmuseen von Basel, Bern und Winterthur anschauen kann.

«Van Gogh Alive» gibt es bis zum 9. April in der Maag-Halle Zürich. Täglich ausser montags von 11 bis 19 Uhr.